$!Chóferes afirman viven sus peores momentos

El presidente del Movimiento de Chóferes de Transporte (Mochotran), Alfredo Pulinario (Cambita), deploró que celebren el “Día del Chofer” bajo carencias y el olvido del Gobierno Central.

Las declaraciones fueron ofrecidas en el Altar de la Patria, donde los transportistas depositaron una ofrenda floral para honrar a los patricios y aprovecharon para denunciar que viven sus peores momentos.

"Los chóferes nos sentimos tristes, hoy no celebramos, nos lamentamos. No podemos sentirnos contentos porque no hemos logrado nada, no tenemos nada, prácticamente está trabajando para comer", confesó Pulinario.

El líder de transporte público advirtió que "el chófer no tiene una vivienda, vive en los patios, vive alquilado, no tiene seguro médico ni él ni su familia. No podemos estar alegres un día de nosotros", expuso.

Sostiene que el Estado tiene que poner parte para ayudar esta clase de trabajadores que le está sirviendo al país.