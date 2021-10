Comunitarios de La Otra Banda mantienen rechazo a construcción de relleno sanitario

La comunidad de La Otra Banda de Higüey sigue en pie de lucha en rechazo a la construcción de un relleno sanitario en esa localidad. Este viernes, vestidos de negro y organizados en un tramo de la carrera La Otra Banda-Verón, dijeron una vez más “no al vertedero”.

Los moradores advirtieron que este será el último encuentro pacífico que tendrán, si las autoridades pertinentes no escuchan sus reclamos.

En ese ámbito, el presidente de la Asociación de Juntas de Vecinos, Félix Martínez, aseguró que los hombres y mujeres de la comunidad están en contra del vertedero, que las autoridades se equivocaron, que van a luchar en el terreno que ellos quieran.

Indicó que van a tomar las calles, “el método que sea necesario, el que ellos entiendan para que escuchen al pueblo”.

En ese tenor, José Rodríguez detalló que la postura de la comunidad se mantiene firme con relación a la no construcción del relleno sanitario, porque consideran que atenta contra el progreso, el crecimiento y la estabilidad de la zona.

Dijo que la compañía que quiere construir el relleno sanitario, está utilizando actividades socioculturales, se han acercado a la localidad, habilitando el desvío de La Otra Banda e interviniendo carreteras, como medida cautelar y como “caramelos envenenados” para que ellos doblen el pulso.

“Yo creo prudente, y es el sentir de toda la comunidad, que esta es la última rueda de prensa que nosotros como comunidad vamos a dar, vamos a recurrir en lo adelante a protestar, a coger la calle, pues, lamentablemente el derecho se le tiene que arrebatar a las autoridades de las manos”, apuntó.

Mientras que el presidente de la asociación de empresarios de esa colectividad, reveló que las autoridades del distrito municipal les han dado la espalda al pueblo y que las autoridades de provinciales, en su mayoría, también.

Sintetizó que ese sector rechaza tajantemente la construcción del vertedero en la comunidad, porque entienden esto les limita el desarrollo del sector.

Sobre el particular, la dirigente comunitaria Wanda Martínez, aseguró que la comunidad se opone a ese proyecto y que antes el director de La Otra Banda, Guarionex Richiez decía que esa construcción la iba a detener el pueblo, pero que ahora sus palabras son que depende del gobierno.

Expuso que ciertas acciones del director y los vocales están mandando un mensaje negativo a la comunidad, como son unas fotos tomadas con el alcalde de Higüey, Rafael Barón Duluc (Cholitin) y la construcción del desvío de La Otra Banda que es ejecutada por la empresa Vermont.

En apoyo a la comunidad, la subdirectora de ese distrito municipal, Rosalía Martínez, dijo que el alcalde de Higüey pretende crear un zafacón en La Otra Banda.

Argumentó que están emponderados y vestidos de luto porque no van a permitir que sea colocado en vertedero en la localidad, y que están unidos todos los sectores para decirle “no al vertedero”.

Director distrital

En respuesta a estos planteamientos, el director distrital, Guarionex Richiez, detalló que ellos hicieron lo que tenían que hacer como autoridad y fue cerrar el vertedero.

Asimismo, explicó que las medidas de detener el relleno sanitario están en manos del presidente Luis Abinader y del Ministerio de Medio Ambiente.

“Yo me reuní con Cholitin y ni ese tema tocamos. Nosotros no estamos metidos en nada, nuestra postura siempre ha sido que no se haga el vertedero ahí”, expresó.