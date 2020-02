$!Cuando la acción de un grupo de dominicanos es motivo de orgullo

View this post on Instagram

Antes de marcharse de las protestas, los manifestantes recogen cada basura lanzada frente a la Plaza de la Bandera, un gesto poco común en convocatorias de esta índole. Una de las que promueve esta acción es la artista urbana es Melymel, quien por tercera noche seguida ha dicho presente en la convocatoria frente a la Junta Central Electoral (JCE). Cuando termina recoge cada bote de agua y basura lanzada a la grama o al pavimento. Amplía esta y otras noticias en nuestro portal web. #DL #DiarioLibre #Actualidad #Elecciones2020 #EleccionesMunicipales2020 #JCE #Protesta Foto: Jhon Escalante/ Diario Libre