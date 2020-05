Duquesa: la “zona franca” de basura de la que viven miles de familias

A partir de los recursos que genera el vertedero de Duquesa, mucha gente ha mejorado su calidad de vida y como explica José Altagracia Segura, que vive en el poblado Duquesa desde hace 60 años, la gente vive mejor que antes porque hay más circulante producto de los beneficios que genera la basura.

Los haitianos, que por generación han vivido en esas comunidades y que después de la crisis de la industria azucarera se dedicaban a la construcción, han abandonado ese oficio y junto a dominicanos dedican su vida al trabajo en el vertedero porque aseguran que le deja más beneficios económicos.

“Yo le voy a decir algo, al principio la gente no quería el vertedero, pero después como progresaron unos cuantos a partir del reciclaje y muchos no quieren que lo quiten porque viven bien, mejor...se puede vivir bien de la basura. A los haitianos ya no hay quien le hable de caña, es más ni de construcción”, afirma.

Asegura que hay personas que han mejorado mucho su situación económica removiendo escombros en el basurero, que se manifiesta en la construcción de viviendas de bloques, incluso hasta por suerte han mejorado porque hay quienes encuentran en los residuos dinero como , según aseguró, le pasó a un buzo que removiendo escombros halló cientos de dólares.