$!El Teleférico de Santo Domingo cumple hoy un año en funcionamiento

El Teleférico de Santo Domingo cumple hoy su primer año de servicio, tiempo en que ha transportado 4,005,137 pasajeros, un promedio diario de 11,443, algunos de los cuales muestran su satisfacción por la movilidad, conectividad y el bajo costo del pasaje.

De acuerdo con la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) el costo del transporte para las personas usuarias de ese sistema se redujo en un 13.6% porque antes de ese servicio destinaban el 30% de sus salarios en pasaje y ahora solo invierten el 16.4%.

Hasta la fecha suman más de 12,437 horas de servicios al público de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche, y de acuerdo con la OPRET, se ha superado la proyección prevista para este período. No solo son los usuarios cotidianos los beneficiados con el primer sistema de transporte por cable, sino que muchas personas de las provincias vienen a conocer el funcionamiento del sistema integrado, sobre todo los fines de semana.

De las cuatro estaciones, las de la calle Charles de Gaulle y Sabana Perdida, son las de mayor flujo de pasajeros. Estas representan el 67% de los usuarios del sistema.

“El ingreso de usuarios por la estación Charles de Gaulle, ubicada en la avenida del mismo nombre, en el sector de Sabana Perdida, alcanza a 5,000 usuarios diarios. En tanto, por la estación Sabana Perdida, ubicada en Santo Domingo Norte, ingresan unos 3,000 usuarios por día, en las estaciones Gualey y Los Tres Brazos unos 4,000 usuarios en conjunto”, indica la OPRET.

Esta obra, cuyo costo asciende a más de tres mil millones de pesos, fue construida para beneficiar alrededor de 300,000 personas que residen en unos 30 barrios del Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Norte.

Usuarios entrevistados por Diario Libre expresaron su satisfacción por el sistema que ha impactado en la calidad de vida de los moradores.

Cándida Mercedes Candelario es una estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y dice que el Teleférico ha sido una maravilla porque con 40 pesos puede ir a la academia, pero que, además, hace lo que antes era imposible: puede ir a almorzar a su casa y retornar a sus estudios sin estresarse en los tapones.

Entrevistada en una de las 195 cabinas mientras retornaba a su casa de Sabana Perdida, la joven habla con orgullo del Teleférico, que además de mejorar la conectividad aumentó el valor de las propiedades por donde impacta.

“Muy conforme me siento porque aquí yo puedo usarlo como medio de transporte para la universidad, para el trabajo, el médico, yo le doy la vuelta a Santo Domingo, como quien dice, con 40 pesos, me siento segura también...Yo ahora vengo de pagar la universidad, en una hora ya yo fui y vine, y voy para mi casa a comer y no son ni las doce”, expresa.

Florencio Soto es residente en Barrio Nuevo de Sabana Perdida y aunque tiene su vehículo, prefiere dejarlo porque solo gasta 40 pesos y si fuera en su vehículo invertiría alrededor de 300 pesos en combustibles por los tapones que se forman.

“Muy bueno este proyecto para nosotros los pobres, ha valido la pena y se puede replicar en otros sectores...la seguridad es excelente, uno no tiene que pensar que lo van a atracar, que lo van a ‘carteriar’ porque hasta ahora no he escuchado a nadie que le hayan sacado la cartera aquí”, sostuvo.

María Tolentino dice que es la primera vez que se sube al Teleférico y aunque siente “un sustico” le ha gustado el sistema y, sobre todo, lo barato que es. Dice que está feliz de usar el servicio.

“Que Dios bendiga al que inventó esto”, así se expresa Susana de la Cruz, una usuaria del Teleférico, que dentro de las bondades que cuenta, está el traslado de 20 a 25 minutos de su casa a la ciudad y por solo 40 pesos ida y vuelta.