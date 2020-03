$!Loterías del país suspenden sorteos a partir de este jueves por COVID-19

View this post on Instagram

La Lotería Nacional informa que desde este jueves 19 de marzo quedarán suspendidos los sorteos de Bancas de Loterías, Lotería Electrónica y los de Billetes y Quinielas de la institución por un período de 15 días, acogiendo las medidas preventivas anunciadas por el presidente Danilo Medina, para reducir la velocidad de contagio del coronavirus.