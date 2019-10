Mujer acusa hombre, cuya cédula dice nació en Moca, de ser haitiano

Una mujer acusó de ser haitiano a un hombre que hacía su fila para votar en la escuela San Martín de Porres, en Dajabón, a pesar de que en la cédula del señalado se lee que nació en el municipio de Moca, provincia Espaillat.

“La situación que está pasando que yo simple y llanamente le he preguntado a ese señor, porque es nacional haitiano, le he preguntado que, si él va a votar, me dice que sí, pero que yo sé que es haitiano neto. El simple hecho que él tenga una cédula no implica qué, lo que sí debe de demostrar ante una junta y ante la mesa, es un acta de nacimiento legal por la Junta o por la Oficialía Civil”, se quejaba la señora.

Agregó que si ella fuera delegada no permitiera que el señor votara o tendría que mostrarle un acta de nacimiento que diga dónde nació.

El hombre, cuya cédula lo identifica como Rogelio García, dijo que no tiene que responderle a la señora porque tiene sus documentos legales y la calificó de racista.