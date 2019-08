$!Vocero de la Policía dice que prestar servicios de seguridad a MLB no interfiere con sus funciones

El vocero de la Policía Nacional, Frank Félix Durán, negó que sea empleado de Major League Baseball (MLB), como sugiere el periódico norteamericano Boston Globe.

El oficial dijo que sólo es contratado cuando hay algún evento en los que ofrece sus servicios como especialista en seguridad de eventos y deportiva.

“Mi especialidad, además de ser policía, es seguridad de eventos y seguridad deportiva. Yo fui a hacer pasantía al estadio de los Mets de Nueva York. Ahí duré más de 20 días”, señala Durán Mejía.

En relación a su trabajo con MLB, explica que lo hace ocasionalmente.

“Cuando ellos me necesitan. Necesitan un dispositivo de seguridad como un show case, la inauguración de una instalación de ellos, una protección VIP a un dueño de equipo o actividades infantiles que se hacen mucho en el país. Cuando ellos me necesiten y yo esté disponible; si no estoy disponible, buscan a otro”, sostuvo.

Consideró que esa actividad no interfiere con su ejercicio como vocero policial, porque sus funciones están limitadas a ofrecer las informaciones que le suministran los investigadores para ser servidas, sin tener la posibilidad de incidir en ellas.

“Todo el país sabe que yo trabajo para la Liga de Béisbol Dominicana y soy el supervisor de seguridad, sobre los hombros de nosotros recae la estandarización de la seguridad de todos los estadios. Todo lo que se ha hecho en la seguridad en los últimos 10 años ha sido responsabilidad de nosotros”, expresa el oficial.

Este fin de semana el periódico Boston Globe dejó entrever que el hecho de que el vocero de la Policía Nacional, coronel Frank Félix Durán, estuviera en la nómina de MLB pudo tener alguna incidencia en los resultados presentados por las autoridades en el atentado al expelotero de grandes ligas David Ortiz.