$!Ciudadanos denuncian compras de cédulas en Santo Domingo Oeste

Las denuncias sobre compras de cédulas en los colegios electorales del municipio Santo Domingo Oeste son comunes entre los simpatizantes de los precandidatos presidenciales del Partido de la Liberación (PLD).

En los sectores Bayona, Buenos Aires, El Abanico, El Café, El Iván Guzmán, Las Caobas, Las Palmas y Loyola, personas en las afueras de los centros de votaciones ubicados en estas comunidades se les acercan a los votantes y les ofrecen dinero para que voten por determinados candidatos o candidatas.

“Entra y vota, y cuando salgas te pagaré”, se les escuchó decir a uno de los representantes de los candidatos del PLD en el centro educativo Mario Moreno Reyes, ubicado en Las Caobas.

Asimismo, en la escuela Rafael Santaella, ubicada en la avenida Isabel Aguiar, una persona en la entrada de este centro educativo fue capturada por la lente de Diario Libre con cédulas y dinero en manos. Personas se acercaban rápido, pasaban la cédula y se les entregaba dinero. Todo esto pasó delante de agentes policiales y militares.

Lo mismo fue observado en Las Caobas donde están las mesas 0139, 0140 y 0141. Este centro de votación es conocido como el comedor de Las Caobas. En las afueras se nota el tumulto que, a lo lejos, aparenta ser la fila para entrar a votar. Estas personas desde que se percataron que la prensa estaba cerca miraron asombrados y escondieron las manos.

Más temprano, el presidente de la Junta Central Electoral, también informó que tiene denuncias de que en las provincias de San Juan y de Barahona se estarían comprando cédulas de identidad y electoral y que tan pronto tenga la confirmación, procederán como dispone la ley, pues “no permitirá que nada ni nadie manche el proceso”.

A pesar de este panorama, los ciudadanos acudieron a votar masivamente, que en algunos lugares no podían cruzar los vehículos por la aglomeración de personas en las afueras de los colegios electorales.

Una de las dificultades que se presentaron fue el tiempo que duraban los votantes debido al desconocimiento del proceso del voto electrónico.

“Yo no tuve ninguna dificultad porque le pregunté a la mujer que estaba ahí y después que ella me dijo lo hice fácil. Además, se me hizo fácil porque yo uso los servicios bancarios”, expresó Félix Montero Montero, residente en El Café de Herrera.

Dijo que para las personas que no saben el proceso automatizado es un poco complicado.

“Yo tengo cuenta en banco y más o menos conozco el proceso, pero el que no tiene conocimiento es complicado”, indicó el ciudadano.

Otros consultados dijeron que el proceso “está bien bueno” y votaron por sus candidatos.

“No tuve ninguna dificultad, fue fácil”, indicó Gustavo Suero.