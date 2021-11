$!De esto acusa el destituido consultor jurídico a la ministra de la Juventud

Este jueves el Ministerio de la Juventud dio a conocer la cancelación de su consultor jurídico, José Manuel Vidal Tejeda, luego de que se dieran a conocer supuestas irregularidades durante un proceso de licitación de la entidad para adquirir equipos tecnológico por valor de tres millones de pesos.

La denuncia se filtró de un documento que el exfuncionario depositó el 10 de octubre de este año, según él, en la Dirección de Ética Gubernamental; al consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta; y en la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas. El documento lleva por nombre Notificación de informe sobre acto de corrupción, proceso de compras y acciones administrativas en el Ministerio de la Juventud.

De acuerdo al exfuncionario, Luz del Alba Jiménez, titular del ministerio, pretendía de manera irregular que dos compañías en específico fueran seleccionadas en un proceso de licitación para adquirir equipos tecnológicos para la entidad. El referido proceso, según un comunicado emitido este jueves por el ministerio, fue desestimado y declarado “desierto”, mientras que la cancelación del denunciante se produjo el ocho de noviembre.

“Y yo, Lic. José Manuel Vidal Tejeda, en mis condiciones de Director Jurídico del Ministerio de la Juventud, una vez confirmado por mí, sobre la trama de corrupción a la que pretendía el encargado de Compras de este ministerio, el cual se apersonó en mi despacho a nombre de la ministra Luz del Alba Jiménez, con la solicitud de que se procediera a adjudicar a dos compañías de su elección con el fin de que las mismas sean ganadoras del proceso de licitación ascendente a tres millones de pesos (RD$3,000,000.00)”, dice parte de los documentos entregados en los que denuncia el supuesto acto de corrupción.

Identificó al encargado de Compras del referido ministerio como José Ramón Liria, de quien dijo que, luego de visitarlo en su despacho, acudió al departamento de Tecnología, “a pedirle al perito que evaluaría dichas compañías, las cuales responden al nombre de Gretmon y Sketchprom, enviándole este por mensaje de WhatsApp dicho requerimiento e instruyendo que dichas evaluaciones sean más abocadas a estas dos compañías y le diera prioridad y aceptación en su evaluación”. De esa área no mencionó los nombres de las personas que recibieron la orden.

Según Vidal Tejeda, quien fue cancelado del Ministerio de la Juventud, en fecha ocho de noviembre de este año, notificó el 29 de octubre de este año sobre lo ocurrido a la ministra Luz del Alba Jiménez, quien lo citó a su despacho y que le dijo “que esa era una orden de ella”, la cual tenía que cumplir “para seguir en su equipo”.

“Procedí a notificar el día 29 de octubre del año 2021, el informe correspondiente de dicha situación a la ministra Luz del Alba Jiménez con el fin de hacer de sus conocimientos y tomé las medidas de lugar, entendiendo yo que era lo correcto, por lo que me citó a su despacho y me refirió que esa era una orden de ella y que yo como su jurídico tenía que corresponder con dicha acción, con lo cual le referí que si yo tenía que hacer un acto como este de corrupción, también tendría consecuencias penales y que no me presto para tales fines, respondiéndome de inmediato que yo estoy tentando con sus intereses y el de su equipo y que si no estoy con ella, entonces no debería de estar en la posición de Jurídico”.

Agregó, conforme a los documentos, que entonces procedió a informar de los hechos a la encargada de Recursos Humanos, Indhira Morel, “la cual también fue intimidada por la ministra Luz del Alba Jiménez para que no comentara nada y para que también apoyara su posición respecto a lo ocurrido, negándose ésta a aceptar la amenazó con destruir su carrera política y cancelarla o que tome la opción de renunciar”.

“Por lo cual no le quedó otra vía más que aceptar la renuncia que ya había redactado la asistente de la ministra (...) y de inmediato la ministra procedió a militarizar el ministerio y llamarme a su despacho, pero en esta ocasión en frente de su padrino (no menciona nombre), quien está nombrado como asesor en Jurídica desde que ella asumió el cargo y es el abogado de sus padres también, para que yo acepte mi desvinculación forzosa y ella ponerlo a él en mi lugar y así poder hacer sus acciones a su favor en los procesos de compras, tal lo cual lo hace en compras menores y compras directas, ya que éstas últimas no pasan por Jurídica y así puede maniobrar a su antojo”, relató.