La condiciones socioeconómicas de algunas ciudades son una de las principales limitantes que presenta el despliegue de fibra óptica en todo el país, pero el principal obstáculo que enfrentan las compañías de telecomunicaciones para hacer las inversiones en ese sentido son los permisos que en ocasiones además de tardar en salir, suelen ser muy caros.

En opinión de la CEO de Altice Dominicana, Ana Figueiredo, el costo de instalación de un kilómetro de fibra óptica es prácticamente igual que en otros países donde la empresa tiene presencia, la verdadera diferencia con República Dominicana radica en los costos de los permisos.

Dijo que los costos por kilómetros de fibra óptica son básicamente los mismo que en los demás países, en República Dominicana posiblemente sea un poco más costoso porque tema de los materiales, porque es una isla el tema del transporte pudiera influir, pero la mano de obra es más barata que en Francia, por ejemplo, que es una mano de obra técnica, pero en total es casi el mismo precio en todos los países.

“El tema de la permisología es importante que se dé, no solamente de una forma célere, sino también que en términos económicos sea viable para la inversión, porque muchas veces por un kilómetro de fibra, yo pago tanto de permisología, como el costo por tecnología o costo de mano de obra y eso hace que no sea tan rápido y tan competitivo como en otros países”, dijo Figueiredo al participar del Diálogo Libre.

Reiteró que los permisos en el son bastante más cuantiosos en el país y que en muchos países donde también operan esos permisos son gratuito. “Osea, en los pueblos que son más remotos o más periféricos, los municipios nos invitan para nosotros desplegar y hacemos la inversión en infraestructura y no pagamos ningún tipo de permisología”, explicó.

“Nosotros tenemos todo el interés de desplegar fibra óptica en todo el país, desde que se propicien las condiciones correctas para poder hacerlo. Sabemos de los intereses gubernamentales de expandir hay algunas licitaciones que se estarán iniciando y obviamente nosotros iremos a competir también. Es importante también definir quién va a construir, pero también cómo va ser operada y quién va a operar esa red”, agregó Figueiredo.

Dijo que desde la llegada de Altice al país han desplegado más de 14 mil kilómetros de fibra óptica en todo el país y tiene presencia en 28 provincias.

Figueiredo también se quejó de que en algunas provincias hay actores de mercado que no cumplen todas las reglas, por loq ue cree importante que haya una igualdad desde el punto de vista regulatorio por entender que quien incumple las reglas obviamente tiene un precio a su favor asociado a ese incumplimiento.

En tanto que Desireé Logroño, vicepresidenta de Relaciones Institucionales de Altice Dominicana, explicó las complejidades que presentan como empresa para poder expandirse en algunas provincias del país.

“En los pueblos, en muchos de ellos, hay un monopolio a nivel de servicios de cable e internet y donde ellos (cableros) ponen todas las barreras de entradas, legales e ilegales, por ejemplo, impiden que el ayuntamiento de el permiso porque son una familia de poder en ese pueblo y nosotros como empresa multinacional no tenemos ese tipo de manejo ni eso va a pasar”, afirmó.

“Y cómo yo compito con una cablera local que pasa los canales de HBO USA (que no deberían estar disponibles para la región), no puedo, ese tipo de in inconvenientes hemos presentado, pero como dije esto ha mejorado mucho, Onda (Oficina Nacional de Derecho de Autor) está tratando de hacer un trabajo como no se ha hecho nunca antes en el pasado, Onda era una institución de lujo, ahora está tratando de atacar esos temas de contenidos”, dijo.

Más dominicanos en Altice Labs Durante su participación en el Diálogo Libre de este periódico la CEO de Altice, Ana Figueiredo, dijo esperar que más dominicanos pasen a trabajar y formar parte del equipo de Altice Labs, la unidad que desarrolla tecnologías, aplicadas en varios países. “Muchas de las tecnologías que tenemos aquí en el país es desarrollada por Altice Labs. Por ejemplo, toda nuestra plataforma de red inteligente que soporta nuestra plataforma de prepago fue desarrollada por Altice Labs. Es una plataforma que también está desplegada por otros operadores móviles en el mundo”, dijo Figueiredo, quien destacó que la empresa tiene equipos de aquí (de dominicanos) trabajando bien de cerca con equipos de Altice Labs.