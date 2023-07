Kelvin Cruz: "Hay mucha gente haitiana que se está quedando en el municipio de Cabral"

La presencia cada vez mayor de haitianos en algunas comunidades, muchos de ellos sin documentos, está impactando los presupuestos de alcaldías que se ven en la obligación de invertir recursos para resolver situaciones como la sepultura.

El alcalde del municipio de Cabral, Rafael Ferreras, alertó del problema debido a que cada vez se crean más núcleos poblacionales de esos extranjeros que están llegando a esa comunidad sureña de manera notable.

Al participar en el Diálogo Libre de este diario junto al presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Kelvin Cruz y a la alcaldesa de Salcedo, María Mercedes Ortiz, el alcalde Ferreras informó que en Cabral hay una población de haitianos superior a los 300, de una población dominicana de entre 15,000 y 18,000 habitantes.

Reveló que parte de la juventud emigra a las ciudades en busca de empleos en zonas francas y otros sectores y que por esa causa se requieren más recursos educativos y laborales. Un ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo o Católica Tecnológica de Barahona (Ucateba) que permite a la juventud no emigrar.

"Hay mucha gente haitiana que se está quedando en nuestro municipio, eso no era así antes. En la parte de Polo, que colinda con Cabral, en la parte fría, se están quedando en las plantaciones de café y crean núcleos de población y eso es delicado", indicó.

Indicó que eso preocupa porque en un mismo cuartito viven 15 haitianos, lo que representa un gran problema hasta para la sanidad. Dijo que en la zona a llamada Brisal es donde actualmente se concentra la mayor cantidad de extranjeros.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/02/imagen-22062023-dialogo-libre-fedomu-010-38041954.jpg Rafael Ferreras

"En la parte de Polo, en la parte fría, se están quedando en las plantaciones de café y crean núcleos de población y eso es delicado" Rafael Ferreras Alcalde del municipio de Cabral, Barahona “

"A veces se les muere un pariente, lo dejan botado y uno se da cuenta y como alcalde tenemos la obligación de asumirlo".

Informó que la Alcaldía tiene que buscar recursos para enterrar a los que fallecen porque sus compatriotas no se interesan por hacerlo y conviven con el fallecido. Indicó que la Alcaldía prohibió enterrarlos en el subsuelo, sino en nichos que tienen que ser costeados por las autoridades municipales.

"Nosotros los alcaldes, tenemos comúnmente que estar auxiliándolos, construyendo el nicho y regalándoselo. Obviamente, dándoles el terreno entre otras cosas y eso no está en el presupuesto del municipio", dijo.

Compra de alcaldes

Sobre la alegada compra de alcaldes de la oposición por parte del Partido Revolucionario Moderno, el presidente de Fedomu dijo que serían sometidos a la justicia quienes se dedican a ofrecer declaraciones en ese sentido sin tener pruebas.

Explicó que el paso de algunos alcaldes y regidores al PRM tiene que ver con el proceso de metamorfosis que experimentan algunos partidos como ha ocurrido en otras ocasiones con los cambios de liderazgo mesiánico como en su tiempo José Francisco Peña Gómez, Joaquín Balaguer y Juan Bosch y que luego encabezó Leonel Fernández y ahora Luis Abinader.

Coyuntura política

Recordó que lo que ocurre hoy en el Partido de la Liberación Dominicana, que no se puede ocultar, lo vivieron los perredeístas en 2006 y 2008 cuando eran del Partido Revolucionario Dominicano.

"Hubo un momento en que se quiso hablar del tema de compra y se habló hasta de cifras. Nosotros intimamos a esa persona y le llegó un acto de alguacil a su casa y usted no ha vuelto a escucharlo más porque le dijimos: te vamos a dar una oportunidad para que lo dejemos ahí, pero si vuelves con el tema, vamos para la justicia para que tú me respondas en un tribunal. Y el tema salió de la palestra pública, ¿por qué?, porque con la verdad no se puede jugar."

Manifestó que muchos alcaldes deciden separarse de los partidos a los que pertenecían porque han visto su futuro afectado en una organización que ya no les garantiza continuar con su liderazgo. "No es lo mismo usted con el PLD de los 20 años en el poder que ahora después de esta crisis de división".

Sostuvo que el PRM, un partido en crecimiento, ha ido buscando lo mejor de gente comprometida con la sociedad, que quiera aportar y trabajar. Y gente que tenía un 43 % ahora tiene un 1 % por su estructura partidaria, busca mantener su liderazgo con otra fuerza política que se lo garantice.

Sin privilegios

El también miembro de la Comisión de Alianza del PRM aclaró que esa organización acoge a quienes llegan de otros partidos y decidan aspirar por esa organización, pero que no habrá privilegios con los demás aspirantes, sino que se harán las encuestas con compañías reconocidas que se van a contratar y quienes resulten ganadores, esos serán candidatos.

"Si usted viene a una casa nueva, usted no va a venir con privilegios, usted va a venir para que lo midan, en función a una encuesta, a una primaria, al método de elección que se elija, y si usted sobrepasó esa prueba, entonces usted merece una oportunidad de participar en la boleta de ese partido que usted asumió como su nueva casa", dijo Cruz.

De alcaldesa a senadora

Un ejemplo del paso de liderazgo de un partido a otro es el caso de la alcaldesa de Salcedo, María Mercedes Ortiz, que el año pasado pasó del Partido de la Liberación Dominicana al PRM y ahora aspira a ser la candidata a senadora por la provincia Hermanas Mirabal.

"Se trata de un tema de esperanza, no de esperanza en sentido personal, sino del gran compromiso que nosotros hemos asumido y que, finalmente, en un momento determinado, nos encontramos entrampados porque el tema de la partidocracia ha sufrido grandes debilidades", dijo la actual alcaldesa de Salcedo.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/02/imagen-basura-c93ac5a7.jpg Basura acapara los recursos.

"Los vertederos municipales son un gran dolor de cabeza" El presidente de la Federación Dominicana de Municipios, Kelvin Cruz, afirmó que la administración de los vertederos municipales es un gran dolor de cabeza para cada alcalde, pero que se buscan soluciones con asignaciones presupuestarias. Manifestó que solamente dar mantenimiento a esos vertederos requiere de muchos recursos, la mayor parte de los recursos que recibe una alcaldía, y abogó por vertederos regionales que permitan hacer negocio con la basura. "Este gobierno ha tomado la iniciativa de enfrentar el problema de la basura, y hay un proyecto piloto de unos diez municipios de vocación turística que son sometidos a un plan de transformación para crear rellenos sanitarios, hacer una mancomunidad de algunos territorios como Puerto Plata, Samaná, Nagua y lugares céntricos como la Vega, San Francisco de Macorís y Duquesa, puntos que son el dolor de cabeza eterno de este país".Cruz plantea mayor efectividad del impuesto predial con la finalidad de que todos los arbitrios que se apliquen sean un beneficio para cada localidad y puso de ejemplo que hay impuestos que tiene su origen en los municipios y se cobran en la capital.