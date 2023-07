Manuel Jiménez :"Hemos cumplido en un 70% el plan que prometimos"

El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez afirmó que, en los tres años de su administración, ha cumplido más del 70 % del plan que prometió para el desarrollo de su ciudad. Aseguró que esa alcaldía será la primera del país en resolver el problema de la basura.

Al participar en el Diálogo Libre, junto al director de Planeamiento Urbano, Ángel Sosa, Jiménez dijo sentirse satisfecho por los logros, a pesar de haber asumido la Alcaldía en medio de una pandemia y con cuantiosas deudas heredadas de la pasada administración.

"La mejora en la recogida de la basura hay que ir a verla, está muchísimo mejor, pero hay que tener paciencia porque no se trata de un tema que se resuelve ni fácil ni rápido " Manuel Jiménez Alcalde de SDE “

"Estamos en un 70 % y subiendo continuamente. Es decir, hemos ofrecido una ciudad más limpia, logrado la recuperación de los espacios públicos, la recuperación de los cementerios y de las plazas que llevaban 20 años abandonadas y que eran ocupadas por bandas de delincuentes, como la plaza Juan Pablo Duarte y el Monumento a la Caña. En Santo Domingo Este hemos trabajado, incluso creando nuevos espacios para el encuentro de las familias, y hemos ido cumpliendo de manera sostenida (con el programa de Gobierno)", aseguró, quien aspira a repostularse.

Jiménez explica que es la única alcaldía del país que ha comprado dos flotillas de camiones con un plan de ahorro de los recursos que recibe y que, de las tres circunscripciones que conforman SDE, dos están gestionadas directamente por la administración en el tema de la basura. "La mejora hay que verla, está mucho mejor, pero hay que tener paciencia porque no se trata de un tema que se resuelve fácil ni rápido, hoy es un tema mundial", añadió.

Santo Domingo Este genera 1,500 toneladas de residuos diariamente. Una parte se lleva al punto de transfer, otra parte a Duquesa y otra a Gautier, una localidad ubicada entre ese municipio y San Pedro de Macorís donde existe un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Medio Ambiente.

Los residuos de la Circunscripción número 1 son llevados a Gautier, a Duquesa va la generada en la Circunscripción 3 y una parte se queda en el denominado transfer, a escasos metros del río Ozama. Jiménez informó la apertura de una licitación internacional que permitirá comprar 50 camiones nuevos más, lo que se sumarían a los 53 adquiridos en dos flotillas.

Para el alcalde Manuel Jiménez, SDE era una ciudad perdida durante décadas, pero desde que asumió la Alcaldía ha experimentado un rápido crecimiento, gracias a la implementación de "reglas transparentes" que han generado una plusvalía extraordinaria para el sector industrial.

Alma Rosa y Ensanche Ozama son las dos zonas de mayor desarrollo urbano y, según la Alcaldía, el metro cuadrado de tierra oscila entre los 500 y 1,000 dólares, incrementando la plusvalía en un 100%.

Jiménez dijo que ahora hay una mejor planificación de la ciudad en términos de densidad. Indicó que en 2017 se modificaron las reglas de planeamiento urbano con criterios absurdos que permitían la aprobación de construcciones de tales o cuales niveles, pero la idea era solo cobrar impuestos cuando en realidad no se cobraba nada.

"Cobrábamos menos de 13 millones de pesos al mes, actualmente cobramos más de 40 millones. Hemos aumentado la recaudación en más de un 300 %". Dentro de los planes de desarrollo, la Alcaldía tiene contemplado crear un distrito turístico que incluya el Faro a Colón, la parada de la cultura, Los Tres Ojos y todo el potencial del mar Caribe desde Punta Torrecillas hasta Caucedo, unos 20 kilómetros de costa, así como el atractivo de la Avenida España y el espacio conocido como "Chencha", debajo del puente Ramón Matías Mella.

Además, se trabaja en un proyecto para implementar un par vial en las avenidas Venezuela y Sabana Larga.

"Las críticas son temas de campaña"

Con relación a las críticas de regidores a su gestión, tanto de la oposición como de su propio partido, el PRM, el alcalde Manuel Jiménez dijo que son parte del proceso de campaña en que está el país y estimó que en el caso de los opositores buscan las promesas que no ha terminado de cumplir.Recientemente el bloque de regidores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) declaró que la Alcaldía ha llevado a una situación de ingobernabilidad porque no hay armonía entre el Concejo de Regidores, que es el órgano fiscalizador del cabildo, y la administración que encabeza Jiménez.Destacó que prueba de la falta de coordinación entre las partes ocurrió durante la rendición de cuentas del alcalde, en febrero pasado, que, en vez de hacerse en el salón del Concejo de Regidores, se realizó en el lobby del Palacio Municipal en ausencia de la mayoría de los regidores, incluidos parte de los del PRM. Sobre el particular Jiménez dijo: "Debería ser en el salón del Concejo de Regidores porque a quienes se rinde cuenta es a los regidores. Siempre se rendía en el lobby, cuando yo llegué decidí hacer el concejo de regidores en la Sala Capitular, pero este año el presidente del Concejo de Regidores nos dijo que no podíamos invitar personas a esa sala, que tenía que ser exclusivamente para ellos y eso es hasta inconstitucional porque las rendiciones de cuenta son públicas", dijo el alcalde Manuel Jiménez.