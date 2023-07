"El lado norte de la avenida Ecológica lo queremos convertir en la Anacaona de Santo Domingo Este"

La Alcaldía de Santo Domingo Este trabaja en un proyecto de revalorización de terrenos que busca aprovechar el potencial visual de la Avenida Ecológica, incluido su farallón, para convertirla en una vía similar a la avenida Anacaona del Distrito Nacional.

Así lo informó Ángel Sosa, director de Planeamiento Urbano de la Alcaldía de Santo Domingo Este al participar en el Diálogo Libre de este diario junto al alcalde Manuel Jiménez.

El funcionario municipal asegura que en esa zona el suelo ha adquirido un gran valor luego de construida la vía y ya se están instalando centros comerciales y se desarrollan proyectos habitacionales importante.

"La Avenida Ecológica tiene una posición muy privilegiada desde punto de vista de lo visual, esa era una las zonas que más invasiones tenía".

Recordó que la parte sur amerita protección ecológica por el farallón que da al mar Caribe y por donde se contempla el trazado del tren metropolitano que el Gobierno desarrollará desde el Distrito Nacional hasta el Aeropuerto Internacional de Las Américas.

Como forma de descentralizar, aprovechar los espacios y ofrecer mejores servicios, la Alcaldía se propone crear centros urbanos en lugares como la avenida Charles de Gaulle, la Avenida Hípica, la Autopista de San Isidro y la Carretera Mella.

Ángel Sosa informó que se hará de acuerdo con las infraestructuras que tenga cada zona y la capacidad de la tierra hacia el Norte del municipio. Aclaró que en la parte norte la tierra es mucho más arcillosa, que no permite muchos niveles de construcción. La idea es aprovechar zonas potenciales para la instalación de almacenes de grandes tiendas e industrias en lugares como los laterales de la avenida Juan Pablo II o la autopista del Nordeste, donde, de hecho, ya algunos espacios están reservados por empresas.

"Hemos pensado en la periferia para crear un clúster industrial, pero no de producción desde procesamiento de alta tecnología, sino de ensamblaje porque tenemos cerca el aeropuerto y estratégicamente el Caribe, en América, somos un país con una ubicación privilegiada y por el puerto pueden llegar ahí, y, desde ahí, salir hacia Puerto Rico, hacia Panamá y otros países".

Base Naval

Con relación al proyecto San Soucí que se desarrollaría en los terrenos de la actual base naval de la Armada, dijo que la Alcaldía nunca ha sido apoderada de ese proyecto y que tiene entendido que está paralizado. "Parece que no ha habido una coordinación entre los desarrolladores y la base naval, se supone que se iba a recibir el proyecto después que terminara, pero no se ha terminado, la Marina, durante los gobiernos de Danilo, no quería irse. A nosotros ni siquiera nos ha llegado ese proyecto en estos tres años".