Román Jáquez Liranzo : Montaje de las elecciones está en más de un 80 %

Entrando en la fase final del proceso eleccionario, el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) destaca los avances del montaje donde 8,105,151 de ciudadanos elegirán a sus autoridades por los venideros cuatro años.

"Viento en popa", asegura el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, que marcha el montaje y, en ese sentido, explicó durante el Diálogo Libre de Diario Libre que la producción de los 16,851 kits electorales para igual cantidad de colegios reflejó, de acuerdo a las proyecciones hasta el viernes, avances en un 76 % del nivel municipal, equivalente a 120 municipios, y un 78 % en los distritos municipales, con 184 distritos equipados con los kits.

La zona fronteriza es la primera que se encuentra totalmente dotada de los equipos electorales. Geográficamente el Distrito Nacional y Santo Domingo serán los últimos en recibir el kit y la valija con los equipos de escaneo, digitalización, impresión y transmisión (EDET).

"En lo que tiene que ver con la maleta o la valija tecnológica, que contiene la laptop, la multifuncional, que es aquella que imprime directamente, tiene el modem, el UPS o el inversor y el cableado, ya la producción va por el 70 % u 80 % y es la misma lógica y dinámica del kit del material electoral", precisó el presidente de la JCE.

Formatos de boletas

Explicó que en estos comicios hay 798 formatos diferentes de boletas y que se debe a que en estas elecciones es donde "en la historia democrática tenemos la mayor cantidad de alianzas y pactos".

Aclaró que el voto preferencial no es una novedad ya que se ha implementado en otros comicios de manera permanente en diputaciones y regidurías, pero que en el nivel de vocalías es la primera vez que se implementará lo que es una de las razones por las que aumentaron los artes.

"Las Juntas Electorales son las que tienen legalmente la competencia del cómputo electoral " Román Jáquez Liranzo Presidente de la JCE “

"En los distritos municipales vamos a tener dos boletas, una boleta para la dirección y una boleta para las vocalías con voto preferencial, entonces, eso implica que hay más artes de boletas porque se amplía la cantidad y esto también es importante porque no hay arrastres y ningún nivel arrastra al otro", precisó.

Sobre el voto preferencial este señaló que aplicará en el nivel de vocalías y regidurías y expresó, en ese particular, de que el mensaje de la JCE es llano y exhorta a la población a que marque en el recuadro del partido de su preferencia una sola cara.

"El mensaje es, en cada una de las boletas, marcas en el recuadro de tu partido la cara del candidato o de la candidata de tu preferencia y no pasa nada. Si marcas dos, bueno, ya vendría un sin número de variables. Si marcas dos candidatos o candidatas, de manera preferencial de un mismo partido, el voto es nulo de manera preferencial, pero aplica al partido y al método D´Hondt (sistema que consiste en la asignación de escaños mediante el porcentaje de los votos obtenidos por los partidos políticos)", explicó Román Jáquez Liranzo.

Manifestó que las Juntas Electorales, 158 en total, tienen la responsabilidad constitucional y legal de organizar las elecciones a nivel municipal y que una muestra de ello fue que estas se encargaron de admitir e inscribir las candidaturas y serán quienes van a dar los boletines electorales a través de la JCE y el centro de cómputo que se instalará en un hotel de la capital.

"Las Juntas Electorales son las que tienen legalmente la competencia del cómputo electoral, ahora bien, las informaciones que son transmitidas desde cada colegio electoral van a nuestro centro de cómputo en la JCE y la van fluyendo a las Juntas Electorales", manifestó el presidente de la junta.

Garantizó que el Pleno acompaña constantemente a las direcciones de Elecciones e Informática y que cada miembro está encargado de una zona geográfica.

16,851

Es la cantidad de kits que serán entregados a igual número de colegios electorales.

798 Formatos distintos de boletas electorales habrá en las elecciones municipales.

Crímenes

Jáquez Liranzo recordó que durante las votaciones no se permitirá el uso de los celulares y recalcó que es un delito electoral mostrar cuál fue el candidato votado por lo que hace énfasis en que no se use el celular.

"Lo correcto es no usar los celulares porque el voto es secreto... pero, una vez concluya la votación, a partir de las 5:00 p.m., se vira este asunto y pasaremos de esas restricciones de celulares a un llamado para que los delegados acreditados en cada colegio electoral, los políticos, los observadores nacionales e internacionales, los observadores de escrutinio y los acreditados en ese colegio puedan hacer uso del celular para grabar todo lo que ocurra durante el escrutinio", destacó.

Veda

El presidente de la JCE recordó que las encuestas o sondeos ya no son admitidos debido a que el plazo venció el pasado sábado 10 de febrero y precisó que su publicación conlleva sanciones administrativas que podrían ser de hasta 200 salarios mínimos.

"Sabemos que eso no va a ocurrir porque nadie va a publicar encuestas", enfatizó.

Sobre la veda electoral, Jáquez aclaró que ya no se podrán publicar campañas por parte de los candidatos y partidos y que los medios de comunicación tampoco podrán publicar anuncios propagandísticos de los candidatos.

Protagonistas del certamen

A consideración de Román Jáquez Liranzo los protagonistas de las elecciones no son ni la JCE ni los miembros de las Juntas Electorales, sino el personal que trabajará en los comicios que en total asciende a 84,255 y la población que se encargará de elegir a sus nuevas autoridades.

Elecciones en números

Para las elecciones se instalarán 4,295 recintos electorales con 16,851 colegios y se elegirán 158 alcaldes e igual cantidad de vicealcaldes; 1,164 regidores y sus suplentes; 470 directores y sus suplentes y 735 vocales.

De acuerdo a los datos de la JCE, las Juntas Electorales aprobaron un total de 19,194 candidaturas, de estas, 8,134 corresponden a mujeres y 10,880 a hombres.

En el nivel de alcaldías fueron aprobadas 597 candidaturas; para el nivel de regidurías fueron admitidos 7,592 candidatos; mientras que de directores existen 722 candidatos y a vocales 3,426.

Avance del 90 % del calendario El director de Elecciones de la JCE, Mario Núñez, indicó que este martes culmina la entrega de los kits electorales tal como lo establece la ley electoral y que esta distribución se hace en conjunto con la entrega de los equipos electrónicos. Será este miércoles cuando la JCE se desapodere, en términos operativos, de cada localidad del proceso ya que corresponderá a las Juntas Electorales hacer entrega del material y de las credenciales y habilitar los recintos para el día previo a las elecciones. Núñez explicó que, en términos logísticos y operacionales, la dirección que dirige se encuentra en el 90 % del desarrollo del calendario electoral y que solo resta esperar a las elecciones.