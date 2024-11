Guido Gómez Mazara: "Lo saludable para RD es que el mercado de las telefónicas sea más competitivo"

A la República Dominicana aún le falta mucho camino por recorrer para garantizar que todas las zonas del país cuenten con igual acceso a una cobertura telefónica y de internet de calidad.

Como presidente del Consejo Directivo en el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara es consciente de esta realidad en el país, sobre todo porque solo puede hablarse de "conectividad significativa" cuando la conectividad telefónica y de internet está disponible, es de uso frecuente, resulta útil, es de calidad, segura, confiable y asequible, según lo define el Centro Regional de Estudios para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (Cetic).

Esta institución realizó un estudio, publicado en julio de este año, que determinó que, al 2022, el 78.5 % de la población dominicana carece de un nivel de conectividad significativa y que, del 21.5 % que sí tiene acceso, el 29.1 % está concentrado únicamente en la región Ozama, que aglutina el Gran Santo Domingo. En tanto, la región de Enriquillo –al sur del país–, cuenta solo con 7.3 % de conectividad significativa.

Gómez Mazara indica que el problema "de orden práctico" es que las empresas telefónicas son de carácter privado, y son estos prestadores del servicio los que deciden dónde instalarse.

"Este órgano, que aplaude su vocación social, está muy consciente de que ellas solo actúan con nivel de rentabilidad", manifestó durante un Diálogo Libre, agregando que, por ello, "lo más saludable para la República Dominicana es que el mercado de la telefonía sea más competitivo".

Indicó que el rol del Indotel es preservar la defensa del usuario, y la mejor forma de hacerlo es a través de una oferta que garantice calidad y más bajo precio. "Esos elementos van a ser determinantes en la estrategia de nosotros en el próximo año", enfatizó.

Dijo que la institución ha tenido acercamientos con las empresas de telecomunicaciones para tratar esta problemática, a la vez que ha recibido propuestas de nuevas compañías interesadas en ingresar al mercado dominicano. Adelantó que una de ellas es Viettel, una operadora de telecomunicaciones vietnamita que se encuentra entre las 10 mejor posicionadas en el mundo.

Fruto de la falta de una cobertura adecuada, en algunas demarcaciones y barrios populosos del país se han expandido personas que fungen como intermediarios entre las grandes operadoras de servicios de internet: los llamados "wiferos", que garantizan conectividad a la red de telecomunicaciones de manera irregular.

El funcionario calificó esta práctica como una distorsión del mercado que hay que corregir, e indicó que ya hay cuatro de estos wiferos que han sometido en este año.

Gómez Mazara reconoció que, actualmente, la calidad del servicio del internet 5G es un aspecto que está en discusión, y que se están desarrollando nuevas ofertas para mejorar la experiencia del usuario, y destacó el crecimiento de la fibra óptica, una modalidad del servicio que podría hacer más asequible esta tecnología para la gente.

"Cerramos diez emisoras ilegales en 80 días"

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) está buscando regular la cantidad de emisoras de radio que operan de manera regular, a la vez que están detrás de las que operan al margen de la legalidad.El presidente de su Consejo Directivo, Guido Gómez Mazara, señaló que hay que distinguir la cantidad de emisoras ilegales de aquellas que operan frecuencias de radio de manera irregular, ya que estas iniciaron como establece la ley, pero que han caído en incumplimiento.

"Ahora, las ilegales... cuando yo llegué aquí eran 32, y ya van por 22. Hemos cerrado 10 emisoras en 80 días", afirmó durante un Diálogo Libre.

Indicó que ha recibido llamadas de personas que han alegado que están adscritos al Partido Revolucionario Moderno (PRM) tratando de evitar el cierre de sus estaciones de radio. "Cuando me llaman dizque ´somos del partido´, a mí no me importa. Que un dirigente político, a mí no me importa tampoco. Yo no vine a un concurso de simpatías, yo quiero hacer un buen desempeño en Indotel", remarcó.

Emisoras fronterizas

En lo que respecta a las frecuencias que operan en la línea fronteriza, reconoció que el nivel de irregularidad e ilegalidad que opera en la zona "es un lío".

Sin embargo, aseguró que el Indotel ya ha sostenido reuniones con la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, a los fines de desarrollar en conjunto una solución institucional y técnica para tratar esta problemática.

Explicó que a partir de enero, la institución va a generar sesiones de emisoras comunitarias en toda la frontera, "para que se dediquen exclusivamente a los temas de fortalecer la educación, la cultura y la tradición dominicana", una tarea "importantísima" que acarrea la dificultad de que Haití carece de un interlocutor que regule la entrada de frecuencias haitianas del lado dominicano.

En tanto, el Indotel analiza una solución técnica, de la mano con la Asociación Dominicana de Radiodifusoras (Adora), que pronto esperan anunciar.