Luis Vergés Báez: "El hombre denuncia la violencia cuando siente que su vida corre peligro"

Luis Vergés Báez dijo que la violencia intrafamiliar no discrimina géneros. ( FUENTE EXTERNA )

La violencia ejercida por mujeres contra hombres no suele tener un carácter criminal, lo que representa un factor clave al momento de las denuncias, según expresó el psicólogo Luis Vergés Báez, director del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Procuraduría General de la República.

Durante una entrevista con Diario Libre, Vergés Báez subrayó que los hombres, al igual que las mujeres, enfrentan enormes dificultades para denunciar, debido a sentimientos de vergüenza o temor al estigma social.

"Un hombre denuncia cuando siente que su vida corre peligro. Sin embargo, culturalmente les resulta más vergonzoso hacerlo, como si las mujeres que denuncian fueran sinvergüenzas. Para ambos géneros es sumamente difícil dar ese paso", comentó.

Actualmente, el Centro de Intervención Conductual para Hombres asiste a unas 100 mujeres, en contraste con los más de 2,500 hombres que han recibido atención en el 2024. Esta disparidad refleja que, aunque las denuncias de hombres hacia mujeres son menos frecuentes, la violencia intrafamiliar no discrimina géneros y abarca diversos tipos de relaciones dentro del hogar.

Explicó que la violencia intrafamiliar incluye múltiples formas, como la física, psicológica, patrimonial o sexual. El tipo de violencia más prevalente dentro de las familias es la psicológica, que puede manifestarse mediante intimidación, chantaje, amenazas e insultos.

Estas prácticas generan graves consecuencias para la salud mental, como depresión, ansiedad y estrés postraumático. "Es importante entender que la violencia psicológica destruye la autoestima y puede generar enfermedades mentales severas, especialmente en mujeres que la sufren de forma sistemática", añadió el especialista.

Impacto diferencial en la salud mental

El experto en salud mental destacó que las mujeres son quienes más sufren los efectos de la violencia en términos de salud mental.

Según estudios, el 60 % de las mujeres que experimentan violencia sistemática terminan desarrollando patologías como ansiedad o depresión. Por esta razón es que Vergés Báez destaca la importancia de que las mujeres que están siendo víctimas de violencia se traten.

La Procuraduría General de la República cuenta con un sistema integral, donde, de forma gratuita, se les da asistencia psicológica y gratuita tanto a la mujer como al hombre.

En cuanto a los hombres que ejercen violencia, generalmente no suelen experimentar estas condiciones de salud debido a factores relacionados con el machismo y el ego. "El hombre no se enferma porque violente a la mujer. En su machismo y ego, no lo percibe como una carga emocional", puntualizó el especialista.

Enfatizó que la violencia de género no se limita a la relación de pareja, sino que puede manifestarse entre diferentes miembros de la familia: de un hijo hacia su madre, de un hermano mayor a un menor o incluso hacia personas de la tercera edad. "Esta realidad debe ser reconocida y abordada desde un enfoque integral", dijo.

En este contexto, el centro que dirige ofrece tratamiento y acompañamiento tanto a hombres como a mujeres afectados por la violencia.