Edwin García: "Estudiamos dónde colocar una planta para el proyecto de tierras raras"

Para potenciar la exploración en el sur del país de tierras raras, un grupo de elementos químicos valiosos por sus usos en el campo de la tecnología moderna, los servicios geológicos dominicano y de Estados Unidos suscribieron recientemente un acuerdo para trabajar en un proyecto de "huella espectral", con el objetivo de identificar vía satélite los lugares donde se encuentran las tierras raras en la Reserva Fiscal Minera Ávila.

Al dar la información en el Diálogo Libre de este periódico, el director del Servicio Geológico Nacional (SGN), Edwin García Cocco, explicó que la asistencia técnica que brinda Estados Unidos en la exploración fue solicitada por el país a través de la Embajada. Tras arribar a un acuerdo, Estados Unidos envió a miembros del cuerpo técnico del Ejército, institución que décadas atrás había descubierto la presencia de bauxita en Pedernales, Haití y Jamaica.

El presidente Luis Abinader, en su quinta rendición de cuentas, indicó que el descubrimiento y explotación de tierras raras representan "una oportunidad estratégica sin precedentes" para el país. Su explotación atraería inversión extranjera y aportes al producto interno bruto.

García Cocco explicó que las autoridades se enfocan actualmente en calcular las reservas que tendría el país, cuántas tierras raras se podrían extraer y cuáles son los metales más costosos. Recientemente las autoridades informaron que detectaron 114 depósitos de tierras raras en Ávila.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/28/tierra-bf7c8fce.jpg Director del Servicio Geológico Nacional, explica cómo va el proyecto de explorar tierras raras en República Dominicana. (FÉLIX LEÓN)

Con respecto a las declaraciones del presidente Abinader sobre la posible existencia de 100 millones de toneladas de estos elementos en el país, García aclaró que el mandatario hizo referencia a las "toneladas brutas" y que el recurso neto, es decir, el mineral que resulte de la extracción, podría ser distinto, sobre todo porque las tierras raras se encuentran mezcladas con bauxita.

El geólogo indicó: "Esos 100 millones de toneladas pueden reducirse a un millón", algo que, a su juicio, no es poco. García sostuvo que ha estudiado la zona durante años y cree que la cantidad de tierras raras (toneladas brutas) podría superar la cifra estimada por las autoridades y citada por el mandatario.

Casi 20 años de estudios

El funcionario explicó que desde hace 18 años se venían conociendo los yacimientos de tierras raras en el país. Sostuvo que un primer proyecto implicó la toma de muestras en todo el país hasta que se detectaron anomalías de estos elementos en Pedernales, especialmente en el área donde se ubica la mina de bauxita Las Mercedes.

Posteriormente, surgieron iniciativas impulsadas por el Banco Mundial y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mescyt), a través de su Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico (Fondocyt). García indicó que, con este último proyecto, el Servicio Geológico se reúne con el Ministerio y fomenta una iniciativa desarrollada junto con la Universidad de Barcelona.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/28/reserva-9a6324b1.jpg Reserva Fiscal Minera Ávila (FUENTE EXTERNA)

"Cuando se tomaron muestras, se encontró una que fue llamada km30, es decir, kilómetro 30 hacia Pelempito. Fue la muestra más alta del mundo porque tenía 20,000 ppm o partes por millón. A raíz de esto, se escribió un paper (texto académico) y todo el mundo empezó a interesarse", detalló.

El titular del SGN indicó que actualmente desarrollan un segundo proyecto con la Universidad de Barcelona y Fondocyt. "Tenemos más de 250 muestras y en todas hay tierras raras en la bauxita", manifestó, al tiempo que señaló que se encuentran realizando pruebas con perforaciones y la excavación de calicatas.

Una planta para procesar tierras raras

El funcionario detalló que entre las acciones que realizan las autoridades está el diseño de una planta piloto para el manejo de las tierras raras, cuyo costo ronda los 500 millones de dólares.

García sostuvo que el material que eventualmente sea extraído podría ser llevado al poblado de Las Mercedes, que se encuentra lejos del pueblo de Pedernales y de la zona donde se desarrollan los proyectos turísticos impulsados por el Gobierno.

¿Hay potencial minero en Haití?

"Las fallas geológicas y los sismos no conocen fronteras", indicó Edwin García al ser consultado sobre la presencia de recursos mineros en Haití. Explicó que ha realizado trabajos en el oeste de la isla y que se ha confirmado un yacimiento de bauxita, que podría contener tierras raras, en la localidad de Sabana Zombie (Savane Zombie), ubicada en el departamento sudeste, próximo a la comuna de Thiotte.

García explicó que, hace 15 años, se estimó que este yacimiento tendría alrededor de 14 millones de toneladas de bauxita. Agregó que las autoridades haitianas no tenían conocimiento de esa información, plasmada en un informe desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos en momentos en que "se buscaba la posibilidad de seguir exportando bauxita".

"Algún día espero que Haití se estabilice y que, con esos recursos naturales que tiene, pueda mejorar su situación", manifestó el funcionario, quien además expresó que esto podría tener un impacto en la migración hacia la República Dominicana, ya que "la gente se mueve hacia donde hay riqueza".

La realidad en Aceitillar

Recientemente expertos han señalado que la legislación ambiental permite la modificación de los límites de áreas protegidas, debido a que la mayor parte de las reservas de tierras raras se encuentran en la mina de Aceitillar, localizada dentro del Parque Nacional Sierra de Bahoruco.

El titular del SGN fue consultado sobre si las exploraciones en la provincia sureña han incluido esta mina, que se sitúa en un espacio de gran valor ecológico.

García sostuvo que los investigadores de la Universidad de Barcelona "tomaron muestras en todos lados, menos en la Reserva Minera Ávila. Los valores más altos que tenemos están fuera de Ávila. Ahora, el Estado, que es respetuoso, no puede intervenir en un parque nacional".

Explicó que, ante las características del área, con dos parques nacionales, desarrollo turístico y la frontera con Haití, reservaron una zona "limitada" de 150 hectáreas. "Ahí es donde se están concentrando las perforaciones y todo el trabajo de exploración".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/28/mina-a50a33cd.jpg Así luce en la actualidad lo que fue la mina de bauxita en Aceitillar. (GOOGLE) https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/28/whatsapp-image-2025-02-25-at-123959-pm-d37a72cb.jpeg Vista del río Mulito. (EDDY VITTINI)

Agregó que el segundo proyecto de exploración realizado con Fondocyt se desarrolla dentro de la reserva minera, debido a que los especialistas consideran que, si hay tierras raras en Aceitillar, también puede haberlas en Ávila.

Al ser consultado sobre si las exploraciones afectarían el río Mulito, debido a que la reserva minera bordea ese afluente, García señaló: "No tenemos ninguno de los depósitos muy cercanos al Mulito".

Evaluación sísmica de las escuelas

El funcionario también fue consultado sobre un proyecto para evaluar la resistencia sísmica de las escuelas en el que participa el SGN, encabezado por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie).

García explicó que muchas escuelas, sobre todo en las provincias de Puerto Plata y Santiago, "necesitan correcciones".

Señaló que la vulnerabilidad sísmica se ha observado en muchas escuelas antiguas y que las normas desarrolladas por Onesvie "no permiten que se cometan esos errores". Al ser consultado sobre la situación de los planteles nuevos, el funcionario indicó que las autoridades no brindan autorización si las condiciones de estas escuelas no son óptimas.

Ubicación de los vertederos El geólogo también se refirió a los vertederos y su ubicación. "Recientemente hicimos un mapa, que aún no hemos publicado (...) Los ayuntamientos tienen un imán para colocar los botaderos en el sitio menos indicado", sostuvo.Indicó que en el país no se han realizado estudios para establecer qué tan contaminado se encuentra el subsuelo en las áreas donde están los botaderos.Al ser consultado sobre la participación del SGN en la ubicación de nuevos sitios de disposición final para los residuos que se construyen en el país, García indicó que la vinculación no es directa, pero envían la cartografía del territorio al Ministerio de Medio Ambiente, entidad que decide la ubicación de estos espacios.