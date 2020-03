$!Director DNI dice suspensión elecciones crearon relativa inestabilidad política

El director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) almirante Sigfrido Pared Pérez, dijo que en el país hay una relativa inestabilidad política que fue provocada por la suspensión de las elecciones del pasado 16 de febrero, “situación esta que ha obligado a que los políticos y la propia Junta Central Electoral busquen una solución y por eso se van a celebrar el 15 de marzo unas elecciones que van a corregir, si se quiere, cualquier situación de percepción que se haya presentado”.

Dijo que son procesos que se dan en muchos países. “Pero naturalmente nuestra democracia es tan fuerte que a pesar de la suspensión de las elecciones, aquí la vida siguió normal, con excepción de algunas protestas que se dieron de jóvenes que buscan que se encause un proceso electoral firme, estable y transparente para el pueblo dominicano”, argumentó.

Dijo que la seguridad nacional en ningún momento estuvo en riesgo. Y “naturalmente fue un fallo que entendemos, hasta que concluyan las investigaciones que realiza la OEA y otros organismos internacionales de un fallo, que hasta que se demuestre lo contrario es de falla técnica por parte de la junta y no quiero adelantarme hasta que esta comisión no concluya con los resultados”, agregó.

Sostuvo que la seguridad nacional nunca estuvo en riesgo, pero aclaró que sí hubo cierta inestabilidad que creó alguna incertidumbre cuando se suspendieron las elecciones porque nunca se había pasado por un proceso de esa naturaleza y eso tiende a preocupar a toda la nación dominicana.

“El hecho de que se realizaran unas elecciones pautadas para un día determinado, ya la gente tiene cierta incertidumbre y hasta tanto ya la comisión que está investigando no concluya, la gente no tendrá credibilidad en el proceso y hasta que no pase el proceso del 15 de mayo la población no estará tranquila”, dijo Pared Pérez tras responder preguntas de Diario Libre en su despacho.

Reconoció que desde el día antes de las elecciones surgieron rumores de posibles fallos técnicos, pero también se decía que esos fallos se iban a resolver, sin embargo dijo que hay aspectos internos de la junta en los que su área de trabajo no interviene porque “hay una policía militar que funciona para eso”.

Reveló que desde el Gobierno se está haciendo un esfuerzo sincero para fortalecer la seguridad nacional y puso como ejemplo el trabajo que se hecho en la frontera donde se han construido seis puestos interagenciales y se ha redoblado la vigilancia con la creación de nuevas fuerzas especiales.