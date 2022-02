El Minerd destina RD$2,000 millones para llevar internet a 600 escuelas rurales

El gobierno tiene dos proyectos para llevar internet a comunidades rurales de la República Dominicana con una inversión millonaria que ejecutarán por separado el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y el Ministerio de Educación (Minerd).

El Ministerio de Educación se propone llevar el internet satelital a escuelas ubicadas en las provincias de Barahona, Bahoruco, San Juan, Azua, Valverde, Montecristi, María Trinidad Sánchez y Monte Plata, pero los documentos oficiales del proceso de licitación no contienen el listado de los centros educativos que serán beneficiados con el servicio.

La solicitud del Departamento de Compras y Contrataciones del Ministerio de Educación para la contratación del servicio detalla dos lotes, el primero para un “servicio de internet satelital, cableado estructurado, solución de energía continua, Micro Server de gestión de contenido, Sistema de Control de Acceso y Campus WI-FI”, para las 600 escuelas. El costo del servicio de internet satelital para cada escuela está estimado en RD$3,396,556.34 y el tiempo del contrato es por 36 meses.

El segundo lote es para la transferencia de conocimiento en el uso y manejo de las plataformas instaladas, entregables, y documentación y servicios de programación para clientes o servidores. Ambos lotes por un costo de RD$2,000 millones.

En ese sentido, la empresa que resulte ganadora de la licitación deberá presentar una carta compromiso de formación y capacitación de no menos de cuatro horas a cuatro técnicos de la Dirección General de Tecnología de la Información y la Comunicación del Minerd, para que estos puedan identificar y diagnosticar posibles averías en el servicio satelital.

También administrar y configurar el controlador Cloud de los Access Points (dispositivos para establecer una conexión inalámbrica entre equipos) y la administración y configuración del gestor de contenidos.

Estas capacitaciones serán impartidas en el momento y lugar acordado por la Dirección General de Tecnología y la empresa que resulte adjudicada, después de iniciados los trabajos de instalación.

El pliego de condiciones establece además, que, se debe impartir una capacitación, de no menos de 2 horas, a directivos y docentes, de los planteles dotados con las tecnologías requeridas, sobre el uso de estas y gestión de contenido como herramienta del aprendizaje y el uso de las herramientas para la educación híbrida.

Esta capacitación se efectuará en el plantel donde los maestros y directores imparten docencia; al momento de completar los trabajos de instalación del servicio en cada plantel.

De acuerdo a los documentos colgados en la plataforma de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) la adquisición de este servicio no está contemplada en el Plan Anual de Compras y Contrataciones del Minerd.

Para esta contratación, el ministro Roberto Fulcar solicitó el 15 de noviembre de 2021 al director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, una certificación de que la institución cuenta con los recursos disponibles dentro del Presupuesto General del Estado de 2022 para la contratación de servicios de conectividad satelital, por valor de RD$1,001,398,513.29. La certificación le fue emitida por el director de Presupuesto el 22 de diciembre del pasado año.

En noviembre del pasado año, Educación abrió un proceso de “manifestación de Interés”, a las potencialidades de las empresas existentes en el mercado local, para la presentación de ofertas para el servicio de internet satelital.

De acuerdo a la información publicada en la página web del Minerd, el sistema deberá contar con mecanismos de control de usuarios y acceso que, junto a un sistema local y centralizado de gestión de contenidos educativos provistos por el Ministerio, sean herramientas que permitan una educación híbrida en las escuelas beneficiarias.

Para el servicio integrado de conectividad satelital para 600 escuelas rurales y subrural, el Ministerio de Educación estableció como requisito que el sistema cuente con mecanismos de control de usuarios y acceso que, junto a un sistema local y centralizado de gestión de contenidos educativos provistos por el Ministerio, sean herramientas que permitan una educación híbrida en las escuelas beneficiarias.

Demanda de la o las prestadoras que resulten adjudicadas, la formación en el buen uso del internet y las herramientas provistas e incluir el soporte, garantías y mantenimiento presencial y remoto, por un período de tres años. Además un servicio de conectividad satelital no menor de 12 Mbps de bajada y 3 Mbps de subida con 75 GB de datos priorizados con una antena de un diámetro menor a 75 cm.

Sobre el acceso, deberán desplegar un campus WiFi para que los estudiantes, docentes y personal de apoyo, puedan acceder con sus dispositivos, a las plataformas, herramientas y recursos tecnológicos, dispuestos para el aprendizaje y el desarrollo de competencias.

También proporcionar autonomía energética a los equipos instalados, suministrando un tiempo de servicio superior a las 6 horas además de proteger electrónicamente los dispositivos del sistema integrado. Otro requisito que exigirá el Minerd es que el servicio deberá contar con tecnología que permita distribuir el ancho de banda que llega a la escuela de manera controlada, eficiente y priorización de tráfico y garantizar una navegación segura y trazable.

Debe permitir que el contenido creado por los maestros o enviado por el Minerd pueda organizarse en la red de manera que los estudiantes puedan acceder al mismo de forma offline y online desde la escuela. Las empresas deberán garantizar el personal técnico en el manejo y diagnóstico de las tecnologías provistas; inducción a directores y docentes en el uso de las herramientas provistas.

Se realizará un levantamiento de las necesidades de cada plantel educativo, para determinar la cantidad de equipamiento y el diseño del cableado estructurado para cada caso. Con fin de agilizar la mayor cantidad de planteles impactados en el menor tiempo, se concertará la homologación de planteles que compartan la misma dimensiones u características físicas.

El operador deberá contar con todas las licencias y permisos, locales e internacionales, necesarias para proveer el servicio.

Indotel llevará banda ancha gratis

Con una inversión de US$80 millones el Indotel instalará una expansión de redes de internet de banda ancha a través de fibra óptica que llegará gratis a 26 de los municipios más pobres del país, en la primera etapa del proyecto. El proyecto del Indotel se ejecutará con un financiamiento del Banco Interamericano (BID), para llevar internet de calidad a zonas carenciadas incluyendo a unos 136 distritos municipales en todo el país, para beneficiar a más de 250 mil hogares de las demarcaciones seleccionadas. La mayoría de estos están situados en la región Sur y la zona fronteriza, de acuerdo a los datos ofrecidos por la institución. Las comunidades que serán beneficiadas con la instalación del internet de banda ancha con fibra óptica son Guayabal, Tábara Arriba, Las Yayas de Viajama, Pueblo Viejo, en Azua; Los Ríos, en Bahoruco; Las Salinas, Jaquimeyes, Polo, La Ciénaga y Fundación, en Barahona. También las comunidades de Restauración y El Pino, en Dajabón, Bánica, Pedro Santana, El Llano, Hondo Valle y Juan Santiago, en Elías Piña; La Descubierta, Postrer Río, Mella, Cristóbal, en Independencia; Oviedo, en Pedernales; Los Cacaos, en San Cristóbal; Rancho Arriba, en San José de Ocoa; Vallejuelo y Bohechio, en San Juan de la Maguana. El presidente del Indotel, Nelson Arroyo, al ofrecer detalles del proyecto de “Mejora de la Conectividad para la Transformación Digital”, explicó que cuenta con el acompañamiento del Ministerio Administrativo de la Presidencia, la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) la Liga Municipal Dominicana (LMD) y de las autoridades de 26 municipios que no cuentan con redes fijas para acceso a internet y que serán dotadas de conectividad en sus respectivas demarcaciones. Recalcó que esta es una prioridad que se plantea en el decreto 539-20, de fecha 7 de octubre del 2020, que declara de alto interés nacional el derecho esencial de acceso universal a Internet de Banda Ancha de última generación y el uso productivo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). “Durante la pandemia todos nosotros vivimos lo imperativo que se hace la conectividad. Hemos escogido 26 municipios que carecen de conectividad fija y que necesitan de esta para lograr dar pasos hacia delante en su desarrollo. Hoy en día la conectividad no es un lujo, sino una necesidad”, afirmó el titular del órgano regulador de las telecomunicaciones. El Indotel no ha ofrecido mayores detalles del proyecto, que será financiado por el BID.