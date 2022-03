La ADP velará porque se cumpla el debido proceso a miembro acusado de falsificar título

El presidente de la seccional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), en el municipio de Higüey, Felipe Castillo Arias, deberá tomar una licencia, una vez sea intimado por la justicia sobre la acusación de que supuestamente habría falsificado el título de Licenciado en Educación, mención Ciencias Físicas y Matemáticas.

Al respecto, Eduardo Hidalgo, presidente del sindicato, manifestó que Castillo Arias tiene que preparar su defensa porque la acusación que se le está haciendo es seria.

“La ADP velará para que se le garantice el debido proceso. No somos juez para condenarlo, ni abogado para defenderlo. Nos enteramos que la docente Mercedes Acosta, quien lo acusa, es técnico del Distrito Educativo y no está afiliada a la ADP y por eso no ha ido al gremio”, explicó Hidalgo.

El directivo de la ADP en Higüey fue llevado a la justicia porque habría falsificado un título de la Universidad Central del Este, utilizando el mismo número de folio y libro de la maestra Acosta.

El pasado jueves, el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP designó una comisión para que lleve una investigación paralela sobre el caso de plagio que involucra a Castillo Arias.

La decisión fue tomada durante una reunión ordinaria de la ADP donde se aprobó que la seccional de Castillo Arias siga dirigida por la secretaria de organización y que la comisión investigadora sea integrada por Isaías Solano, quien la coordina, Miguel Féliz y Tomás Pichardo.