ADP pide declarar "héroes" a docentes por "condiciones deplorables" en que terminaron año escolar

El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, pidió declarar como "héroes y heroínas" a los profesores por las dificultades con que, según él, concluyeron el año escolar.

"El magisterio de la República Dominicana merece un fuerte aplauso y declararlo como héroes y heroínas, porque la mayoría de las escuelas no cuentan con las condiciones mínimas para impartir docencia", afirmó el gremialista.

Hidalgo dijo que un 73 % de las escuelas públicas no tienen las condiciones de infraestructura, el mobiliario y el equipamiento necesarios, para propiciar los ambientes y las experiencias significativas de aprendizaje, tales como libros actualizados, bibliotecas, lugares de recreación para los estudiantes, baños, agua potable y productos de higiene personal, como jabón en los baños, papel sanitario y detergentes.

Denunció que el año concluyó con un déficit de maestros, pese a existir un banco de elegibles, así como de personal de apoyo en las áreas administrativa, limpieza y seguridad.

Citó también que el 30 % de las escuelas públicas carece de orientadores y psicólogos, que el 73 % no cuenta con un policía escolar y el 10% no tiene porteros; el 28 % no tiene guardián nocturno y el 48 % de los centros de Jornada Escolar Extendida no cuenta con suficiente personal de mayordomía.

De Igual manera, una falta recurrente de productos de higiene personal, como jabón en los baños, papel de baño, detergentes y agua, en las áreas comunes.

Contó que en muchos centros los maestros y miembros de las sociedades de padres, madres y tutores eran quienes realizaban las labores de limpieza por la falta de conserjes.

Indicó, además, que las aulas sobrepobladas, falta de mobiliario, equipamiento es uno de los principales problemas con que terminaron la jornada.

"El 43 % de las aulas de centros educativos públicos funciona en espacios sobrepoblados, que superan los 30 estudiantes y llegan hasta los 50 alumnos por aulas", detalló.

Dijo esperar que para el próximo ciclo educativo las autoridades establezcan una mayor y mejor supervisión al estado físico de los planteles.

El presidente de la ADP también pide cumplir con la terminación de las edificaciones que están en proceso de construcción.

"Eso nos va a permitir dar respuesta positiva a la sobrepoblación en las aulas", externó el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores.

Hidalgo habló de los males que afectan el sistema educativo durante un encuentro con dirigentes nacionales de la Asociación Dominicana de Profesores, realizado en el auditorio del recinto Santiago de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Demanda registros a tiempo

El presidente de la ADP también advirtió que para el próximo año escolar 2023-2024 todos los registros de grado y los demás insumos escolares deberán estar en los centros educativos de todo el país, ya que la ADP estará atenta, para que no falte nada en las escuelas públicas.

"Queremos decir que como el próximo año escolar empieza el 28 de agosto, el 29 de agosto tienen que estar todos los registros de grado en las escuelas", agregó el presidente de la ADP.

De igual manera dijo que la ADP entregó unas 13 propuestas para la mejora de la educación dominicana que espera se puedan implementar en el próximo año lectivo 2023-2024.

El sindicato solicita a las autoridades garantizar los libros de textos y los recursos para el aprendizaje, de forma transparente, y presentar a la ADP un informe de factibilidad técnico-pedagógica y un informe de factibilidad económica que justifique la elaboración de nuevos libros escolares y la descontinuación y el desecho de 405 libros de textos recién aprobados y validados por el Minerd, mediante resolución de los años 2021-2022.

También instó al Minerd a cumplir con la terminación de los centros educativos que se encuentran contemplados en la ley 118-21 sobre terminación de obras viales, escuelas y hospitales que se encuentran suspendidas.