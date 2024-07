El Gobierno ha repartido más de 150,000 becas entre 2020 y 2024

En un acto celebrado en la Universidad del Caribe, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) entregó las becas a los participantes seleccionados en la convocatoria del 2024 con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, quien anunció que más de 32,000 becas nacionales se han repartido en los últimos cuatro años, más de 8,000 internacionales y 110,000 en inmersión de idiomas.

Alumnos provenientes de todo el país han sido seleccionados para las becas nacionales, a lo que la vicepresidenta aseguró: "Creemos firmemente que cada joven, sin importar su origen, debe tener la posibilidad de alcanzar sus sueños educativos". Además, explicó que la implementación de este sistema garantiza que las becas se entreguen por sus méritos y con transparencia.

Las autoridades en la presentación de becas nacionales. (EDDY VITTINI)

De manera simbólica, entregaron a siete alumnos, de distintas zonas del país, la carta que los acredita para cursar los programas formativos como parte de las miles para la convocatoria del 2024.

Peña declaró que la entrega de estas becas, nacionales o internacionales, significa una subida en la calidad profesional de los dominicanos con formación especializada de alto nivel. "Hemos implementado un sistema de selección justo y accesible que garantiza que cada beca se otorgue de manera transparente y meritocrática", añadió.

La vicepresidenta Raquel Peña durante su intervención. (EDDY VITTINI)

De su lado, el ministro de Educación, destacó las más de 32,000 becas repartidas entre agosto de 2020 y julio de 2024: "Es un motivo de profunda satisfacción". Añadió que las becas ya no se repartieron entre Santo Domingo y Santiago, sino que los beneficiarios proceden de todo el país.

La inversión destinada al reparto de las becas en los últimos cuatro años se elevó hasta los RD$3,991,990,008 y el 100 % fue ejecutada.

Becados y familiares presentes en el evento. (EDDY VITTINI)

Algo más que una beca

Para los estudiantes y sus familias, recibir estas becas supone un gran apoyo económico y social. Este es el caso de Gabriela Martínez Colón, procedente de Santo Domingo Norte y estudiante de Medicina en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), quien asegura que es una oportunidad maravillosa y grande, "un apoyo para seguir impulsando y esforzándome, una oportunidad que hay que aprovechar".

"Para mi familia, igualmente, ha sido una gran oportunidad, algo que de verdad estamos muy agradecidos y de ser merecedora, es un gran privilegio", añadió.

Gabriela Martínez Colón, procedente de Santo Domingo Norte y estudiante de Medicina en la UNPHU. (EDDY VITTINI)

Otro de los becados es Brandy Mitchell Pérez, del sector Cristo Rey, estudiante de Contabilidad en la Universidad Católica de Santo Domingo, y para él y su familia, también ha supuesto un gran apoyo.

Tener esta beca "es un agradecimiento que yo tengo, desde pequeño me han inculcado una buena educación, y eso ha hecho que mi deseo de crecer haya avanzado (...) Así como me ayuda a mí, también a ellos, en el presupuesto, y demuestra a todo el mundo la educación que me brindaron".

Brandy Mitchell Pérez, del sector Cristo Rey, es estudiante de Contabilidad en la Universidad Católica de Santo Domingo. (EDDY VITTINI)

Programa de becas El programa de Becas Nacionales, tiene como objetivo coordinar, gestionar y promover la cualificación de los profesionales y estudiantes a través de apoyos económicos que fluyen para garantizar la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa, superando cualquier circunstancia que bloquee el acceso de los ciudadanos a una formación integral en el nivel superior.

