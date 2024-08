Presidente de la Comisión Electoral de la ADP dice la educación es "clasista"

El presidente de la Comisión Electoral de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) Gilberto Almonte consideró este martes que todo lo que ha conseguido este gremio ha sido a base de la lucha y definió la educación en el país como una "clasista".

Almonte dijo que, aunque como comisión no puede opinar respecto a temas que no sean sobre las elecciones del gremio, según su criterio entiende que la educación tiene un carácter "clasista" y que el gobierno no les ha regalado nada.

En la rueda de prensa en la cual hablaron sobre los próximos comisión del gremio, comentó que los partidos y los funcionarios en elecciones plantean una política educativa y cuando llegan al poder la cambian.

En la actividad, la comisión dio por iniciada las campañas electorales del gremio de cara a los comicios que se realizarán el próximo 9 de octubre donde se escogerán las autoridades que dirigirán el gremio hasta el 2027.

En las elecciones se escogerán 2,989 dirigentes de las 174 seccionales que conforman la ADP y se convocaron para votar alrededor de 141,000 votantes.