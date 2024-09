Padres denuncian malas condiciones en escuela rural Las Espinas en Ocoa

Padres de estudiantes del Centro Educativo Las Espinas, ubicado en la comunidad La Horma, San José de Ocoa, reclaman el remozamiento y acondicionamiento del recinto donde sus hijos reciben el pan de la enseñanza.

La escuela rural, cuya matrícula es de 26 estudiantes de nivel primario, solo cuenta con un aula y un único docente que también ejerce como director del centro.

El centro presenta problemas en su infraestructura; las verjas perimetrales están caídas y deterioradas, los baños están en malas condiciones, no tienen electricidad, hay déficit de butacas, les falta docentes y aún no han recibido el alimento escolar, de acuerdo con los denunciantes.

Darío Valle, padre de una estudiante de sexto grado y abuelo de dos niños que se encuentran en primero y tercero de primaria, manifestó su frustración con la situación y pidió a las autoridades resolver la situación.

Te puede interesar A tres semanas del inicio del año lectivo siguen faltando docentes en escuelas

"Hace mucho que estamos sufriendo ese calvario, los muchachitos ni desayuno escolar están recibiendo. Los míos no los estoy enviando hasta que no se averigüe. Queremos que se resuelva ese problema", expresó.

Mientras que Claribel Rosado de León, madre de tres estudiantes manifestó su preocupación por la condición de los pupitres que utilizan los niños. Además indicó que "los baños están a punto de derrumbarse. Eso está vuelto un desastre".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/16/whatsapp-image-2024-09-16-at-2.21.31-pm.jpeg Infraestructura de la escuela. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/16/whatsapp-image-2024-09-16-at-2.21.24-pm.jpeg Infraestructura de la escuela. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/16/whatsapp-image-2024-09-16-at-2.21.24-pm-1.jpeg Infraestructura de la escuela. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/16/whatsapp-image-2024-09-16-at-2.21.25-pm.jpeg Baños de la escuela (FUENTE EXTERNA)

Indicó que muchas veces no pueden enviar a sus niños a les escuela cuando no tienen dinero, ya que la escuela no está recibiendo el desayuno.

Por su parte, el profesor Ángel Minyeti, quien lleva dos años impartiendo docencia en el centro, comentó que reportó las necesidades de la escuela ante el distrito escolar 03-03 y sigue a la espera de respuesta respecto al mantenimiento del recinto.

Con relación al déficit de docente, las autoridades distritales le indicaron que están a la espera de que el ministerio designe a los docentes para enviar uno a la escuela.

Minyeti resaltó la dificultad que representa a la hora de impartir clases tener a los estudiantes de diferentes grados en un mismo salón, debido a que muchas requieren atención personalizada y el contenido es diferente.

Con relación al desayuno escolar, comentó que el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) estaba a la espera del listado actualizado de la matrícula para enviar el alimento escolar completo, el cual le fue enviado.

Autoridades no se ponen de acuerdo

Mientras tanto, las autoridades educativas no se ponen de acuerdo sobre quien ejecutará el remozamiento. El subdirector del distrito escolar, Eric Mejía, manifestó que el remozamiento no se había realizado por que los contratistas habían rechazado la obra por la dificultad y la distancia del centro.

Mientras que la Dirección de Infraestructura, a cargo de Fernando Tavares, indicó que el trabajo de mantenimiento correspondía a la Oficina de Cooperación Internacional (OCI) del Minerd, quien está liderando un proyecto de remozamiento de 750 escuelas rurales, para lo que se designó una inversión superior a 1,500 millones de pesos.

Sin embargo, Juan Cruz Benzan, director del OCI, indicó que este proyecto no está en el listado de las escuelas rurales por remozar, por lo que es responsabilidad de la dirección de infraestructura. Tavares, posteriormente indicó que estarían realizando un levantamiento para ejecutar el mantenimiento del centro educativo.