El segundo periodo escolar se abrirá en el 2025 con las reformas en camino

El 7 de enero de este año se iniciará el segundo período lectivo del año escolar 2024-2025, el que trae algunos cambios en el sistema preuniversitario, entre ellos la fusión de los ministerios de Educación, la presentación del Plan Decenal de Educación "Horizonte 2034", la aplicación de la Evaluación de Desempeño Docente y otros proyectos.

La polémica integración de los ministerios es una propuesta que ha generado opiniones a favor y en contra de los actores vinculados a la educación.

La iniciativa fue dada a conocer el pasado 16 de septiembre por el presidente Luis Abinader durante el encuentro LA Semanal con La Prensa. Un mes después se creó la comisión que actualmente estudia el proyecto, la cual está integrada por los ministros de ambas instituciones y otros grupos involucrados en el sistema educativo, con excepción de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

La ADP ha reiterado en varias ocasiones que espera que con la ejecución de este proyecto la educación "no sea privatizada" o el presupuesto no sea mal manejado. Ha expresado su queja por no ser integrada a la comisión, al igual que otros grupos de la sociedad civil.

La comisión prevé finalizar los trabajos de análisis y evaluación el primer trimestre del 2025, aunque el ministro de Educación Ángel Hernández indicó semanas atrás que posiblemente antes de febrero se aprobará la ley de fusión.

Evaluación de Desempeño Docente

Pese a que el Ministerio de Educación indicó que la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) se realizaría a partir de enero de este 2025, la proyección se ha visto alterada luego de que la institución dejó sin efecto un contrato firmado con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) por la oposición del sindicato magisterial.

La OEI brindaría apoyo técnico en la evaluación; sin embargo, en vista de la rescisión de este convenio, el Minerd debe iniciar un proceso de contratación de otra organización que realice estas funciones, lo que resulta en el retraso de la EDD.

Aunque no se realice la evaluación en el 2025, en este año Educación debe continuar con los preparativos para ejecutarla, la cual no se realiza desde el 2018, pese a que debe efectuarse cada tres años.

Plan Decenal de Educación

El Plan Decenal de Educación "Horizonte 2034" es una guía que establece el camino que debe tomar el sistema educativo por los próximos 10 años. Está conformado por una serie de objetivos y acciones que serán llevados a cabo en un periodo determinado y debe ir en consonancia con otros planes educativos en vigencia.

Hace algunas semanas, el Minerd presentó una versión preliminar en la que planteó fortalecer la educación inicial, la secundaria y la técnico-profesional, y las artes y la inclusión educativa.

Según el borrador, dentro de los cinco ejes temáticos del proyecto se encuentra garantizar un espacio inclusivo, accesible, seguro y equipado, donde los estudiantes puedan desarrollar las competencias necesarias para insertarse social y laboralmente.

También, plantea el desarrollo curricular, la capacitación docente, la gestión eficaz del sistema educativo y la promoción del bienestar físico y emocional de los estudiantes mediante el acceso a recursos y servicios.

Luego de presentado el documento, organizaciones como la Acción Empresarial para la Educación (Educa) hicieron observaciones sobre algunos ámbitos que deben reforzarse en el plan.

Educa señaló que en el proyecto no se presentaron soluciones innovadoras para la desigualdad territorial o para la falta de instalaciones educativas. También, estableció que el plan carece de estrategias para erradicar la desigualdad tecnológica, y mantiene métodos ambiguos de evaluación y monitoreo de los procesos del plan.

De acuerdo con el ministro Hernández, estarán incluyendo los cambios y haciendo más consultas con el objetivo de seguir perfeccionando el proyecto, para así presentar la versión definitiva a finales de enero del 2025.

Nueva Ley de Educación

En julio del 2024, y luego de un año de consulta y análisis, el Ministerio de Educación envió al poder Ejecutivo el Proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica de Educación 66-97, con el propósito de actualizar el documento promulgado en 1997.

Sin embargo, el ministro de Educación indicó que, por ahora, la prioridad es el proyecto de fusión de ministerios.

Programa "English for a better life"

Otro proyecto que trae el ministerio en este 2025 es "English for a better life", un programa con el que se pretende reforzar la enseñanza del inglés, con el objetivo de ofrecer nuevas oportunidades de empleabilidad a los jóvenes y brindarles una mejor calidad de vida.

De acuerdo con lo anunciado por la cartera educativa, en este 2025 llegará a 315 nuevas escuelas e impactará a cerca de 130,000 nuevos estudiantes.

Sistema de gestión educativa

El Minerd también anunció que comenzó los trabajos de implementación del Sistema de Gestión de Centros Educativos, una herramienta tecnológica que está desarrollando para digitalizar algunos procesos como la inscripción escolar, el pase de lista, y la gestión de notas y boletines.

El programa aún no se ha desarrollado en ningún centro educativo, por lo que se prevé que se implementará a partir del 2025.

Construcción de aulas

De acuerdo con Educación, el plan gubernamental actual consiste en el desarrollo de más infraestructura escolar, tomando en cuenta el movimiento demográfico de la población estudiantil, con el fin de responder a la demanda de aulas, principalmente en las zonas turísticas del país; un plan que seguirá desarrollándose en este nuevo año.