FundéuRAE: "pos-", mejor que "post-"

La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, explica que la forma "pos-", mejor que "post-", es la recomendable tanto antes de vocal ("poselecciones") como de consonante ("posnavideño").

En los medios de comunicación es habitual encontrar frases como "´Mufasa´ lidera la taquilla postnavideña con 12 millones de dólares", "Con el robot, la evolución del postoperatorio es mejor que con la cirugía laparoscópica" o "Miles de personas han huido de Mozambique debido a la violencia postelectoral durante la última semana".

Tal como señala la "Ortografía de la lengua española", son igualmente válidos los prefijos "post-" y "pos-", pero se recomienda la grafía sin te, ya que dicha letra no suele pronunciarse cuando el grupo "-st" aparece al final de una sílaba. Así, se prefiere la forma "pos-", independientemente de si se añade a una palabra que comience por consonante ("posdata", "posgrado", "posmoderno", "posparto", "posnavideño", etc.) o por vocal ("poselectoral", "posindustrial", "posoperatorio", etc.).

Se establece una excepción: cuando la palabra a la que se une el prefijo comienza por la letra ese, lo apropiado es escribir "post-": "postsocialismo", "postsindical"...

Así pues, los ejemplos iniciales son adecuados, pero habría sido preferible escribir "´Mufasa´ lidera la taquilla posnavideña con 12 millones de dólares", "Con el robot, la evolución del posoperatorio es mejor que con la cirugía laparoscópica" y "Miles de personas han huido de Mozambique debido a la violencia poselectoral durante la última semana".

Además, se recuerda que el guion es necesario cuando el prefijo se une a una palabra que empieza con mayúscula, "pos-Navidad", y que se escribirá separado y sin guion si la base léxica consta de más de una palabra: "pos Edad Media", "pos guerra civil". En el resto de los casos, el prefijo se escribe junto a la palabra a la que acompaña.