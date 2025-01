Incentivo a profesores con calificación de menos de 70 puntos mantiene enfrentados a ADP y al Minerd

El Ministerio de Educación (Minerd) y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) aún no han llegado a un acuerdo sobre los incentivos que se otorgarán a los maestros en base a su calificación en la evaluación de desempeño docente (EDD).

El desacuerdo se debe a que el gremio magisterial desea mantener la escala actual, que otorga un incentivo del 17% a los docentes con resultados "mejorables", es decir, aquellos que obtienen una calificación de 60 a 69 puntos, según indicó Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP.

Comentó que el Minerd busca excluir a los docentes mejorables de la escala de aumento por desempeño y reiteró que los docentes con esta calificación siempre han recibido incentivos.

Asimismo, comentó que este grupo de docentes no es deficiente, como se ha intentado hacer ver, y destacó que aquellos que no aprobaron la evaluación no recibirán ninguna recompensa.

Tras finalizar su reunión de este lunes con el ministerio, Hidalgo manifestó que salieron con "las manos vacías", por la falta de consenso en este tema. Además, señaló que en el encuentro estaba previsto la participación del ministro Ángel Hernández, quien no asistió.

Hidalgo señaló que, si se llega a un consenso, la evaluación podrá llevarse a cabo este año, por ello, aprovechó para hacer un llamado al diálogo con el ministro para resolver esta situación.

"La ADP quiere y apuesta a que haya una evaluación transparente y justa, y está trabajando para que así sea. Sin embargo, nos parece que las autoridades están utilizando tácticas dilatorias porque no quieren la evaluación. El magisterio está listo" Eduardo Hidalgo Presidente de la ADP “

Esta disputa por la escala de evaluación lleva más de seis meses. Incluso, en julio del año pasado, el magisterio realizó una protesta ante la negativa del ministerio de mantener esa escala.