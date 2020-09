Corrientes de la ADP piden selección de directores regionales se haga por concursos

En una rueda de prensa en el local de la ADP, dijeron que Fulcar lo ha hecho mal como lo hizo el exministro Navarro, quien, a su entender, seleccionó a esos directores a través de los procesos competitivos con ternas y no a través de concurso de oposición.

“Tú busca eso (procesos competitivos con ternas) y no lo encuentras en ningún lado. Ahora, sí tu encuentras concurso de oposición. Entonces, eso fue lo que nosotros peleamos la otra vez, que eso no era concurso que, por favor, haga concurso como dicen las normas. Eso fue un adefesio jurídico, un disparate que él (Navarro) se inventó para escoger, con sus guantes blancos, a los directores regionales que fueran afines a su simpatía”, dijo Primitiva Medina.

Dijo que por eso la ADP no está defendiendo a esos compañeros “porque fue violentando las normativas, y nosotros se lo dijimos”.

Agregó que los directores quitados por Fulcar no tienen derecho a reclamar porque fueron elegidos no tienen derecho a reclamar, debido a que llegaron a esas posiciones a través de una ordenanza o no a través de la ley.

Ante la decisión de Fulcar con destituir a los directores regionales y distritales, los profesores dijeron que la única solución es la convocatoria a concursos para todos los puestos vacantes y en los que se les de la oportunidad de participar a las personas removidas y a los que pudieron entrar de manera interina.

La vocera dijo que sea el mérito lo que determine quién asciende en el sistema para cualificar los mandos medios del sistema educativo dominicano.

Además, de Medina e Hidalgo, también estuvieron José Vega, Wilkin Ferrera, Julio Canelo, entre otros docentes.