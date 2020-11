$!En barrios capitalinos estudiantes no recibían clases por TV y radio

Este martes, cuando las clases a distancia iniciaron de manera formal, en varios sectores capitalinos no se observaban a los estudiantes recibiendo la docencia a través de televisión o de emisoras de radio y mientras dijeron que usaban los teléfonos celulares de sus progenitores; fueron observados otros niños y jóvenes “merodeando” por las calles.

Al contar con un solo aparato celular al que le puede recargar el internet alterna el horario de enseñanza de sus hijos para poder garantizar que no pierdan el año escolar.

En la sala de su casa tenía una cartulina con las “Reglas de Convivencia” dadas a conocer a ambos hijos durante la primera semana de ambientación.

En tanto que Karina M. del Orbe, vive en San Carlos y tiene un hijo en edad escolar. Con la venta de pacas y ayudando a su padre en un negocio de vender camas puede sustentarse y a su hijo.

“Yo no estoy de acuerdo con la clase virtual porque yo no tengo tiempo y con el celular a veces entra la señal y a veces no entra la señal”, dijo.

Informó que en la casa donde vive los primitos tienen que compartir una tableta y un celular para poder estudiar.

Afirmó que no tiene condiciones económicas para comprarle un dispositivo electrónico a su vástago.

“Yo paro el día entero trabajando y no los dejo solos en la casa porque no tengo con quien dejarlo. Ellos se pasan el día entero conmigo. En el trabajo yo le doy comida los atiendo y vivo pendiente de ellos. No estoy de acuerdo con esas clases. Prefiero que sean suspendidas”, afirmó la madre.