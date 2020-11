$!Este martes se inician de manera formal las clases a distancia

Este martes se inicia de manera formal las clases a distancia en la República Dominicana, después de una semana de inducción y de haber dejado iniciado, de manera simbólica, la docencia.

Roberto Fulcar, ministro de Educación, expresó este lunes sentir gran expectativas para el inicio de las clases.

"Hemos involucrado al país en este modelo, que es el modelo de los dominicanos", manifestó durante la programación especial sobre la estrategia "Aprendemos en casa".

Fulcar manifestó: "Si me despiertan a medianoche y me preguntan cómo nos va a ir, con los ojos cerrados, digo: que nos va a ir muy bien a todos; que vamos a tener un buen año, rico en experiencias; que a veces nos vamos a tropezar, pero no nos vamos a caer".