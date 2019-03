$!Lanzan campaña de inmigrantes dominicanas “Ni una menos” en Madrid

La Asociación La Cigua Palmera y Mujeres Activas lanzaron la primera campaña de mujeres inmigrantes dominicanas en Madrid, titulada “Ni una menos”, con la que se busca involucrar a hombres, especialmente a los jóvenes, para que sean defensores de la igualdad de género.

“La definición de feminismo es: la creencia de que los hombres y las mujeres deben tener derechos y oportunidades iguales”, afirmó Lily Florentino, representante de la mujer dominicana en Europa.

La actividad, que se llevó a cabo con motivo al Día Internacional de la Mujer, recibió un gran apoyo de la comunidad dominicana y de otras nacionalidades en Madrid, que se unieron bajo lema “Ni una menos”.

“Fui escogida hace seis meses para representar la mujer dominicana en Europa por el principal líder de la oposición de mi país y cuanto más he hablado sobre el feminismo, más me he dado cuenta de que la lucha por los derechos de las mujeres se ha vuelto con demasiada frecuencia un sinónimo de odiar a los hombres”, sostuvo Florentino.

“Si hay algo de lo que estoy segura es que esto no puede seguir así”, agregó.

El movimiento cuenta además con el apoyo y participación de Ángela Fernández, Dania Morillo, Amanda Ramírez y Verónica Ramírez.