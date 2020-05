$!El cansancio del aislamiento por el COVID-19 lleva a un peligroso “relajamiento social”

La sociedad dominicana está cansada y hastiada del confinamiento a que ha sido sometida por las autoridades en procura de salvar vidas y evitar el contagio del SARS-CoV-2, que produce el COVID-19, de ahí que haya caído en un “relajamiento” y haya adoptado conductas irracionales y hasta agresivas contra las autoridades y el seno familiar.

Ese planteamiento fue hecho por varios profesionales de la conducta y la sociedad al ser consultados por Diario Libre sobre los efectos en la población del aislamiento social y el toque de queda decretado por el Gobierno desde hace alrededor de dos meses como medida de frenar la expansión de la enfermedad, que a la fecha registra 409 defunciones y 11,196 contagiados. El Senado de la República aprobó la solicitud sometida por el Poder Ejecutivo de aprobar un cuarto período de excepción por 25 días. Este jueves la resolución será conocida por la Cámara de Diputados.

“Hay gente que asume actitudes de violencia”

“Yo creo que en la actualidad se da un gran hastío en buena parte de la población que no tiene las mejores condiciones de vida para estar en una cuarentena, y ese hastío, yo pienso, que toma algunos cursos, algunos canales, por ejemplo, hay gente que asume actitudes de violencia”, adujo Celedonio Jiménez, sociólogo.

El profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y miembro de la Academia de Ciencias atribuye este “hastío” a que gran parte de la sociedad está atravesando una situación que la perturba, debido a que es imprevista y que nunca vivida.

“Es algo a lo que la gente no estaba acostumbrada a esta realidad, a esta situación que, además, refleja o que se da en medio de una gran incertidumbre. La gente no sabe dónde vamos a llegar, cuál va a ser el final, cómo va a ser el final y entonces, yo pienso, que esa perturbación en que se encuentra una gran parte de la sociedad la lleva a actuar de manera que uno a veces se sorprende, porque no ve la coherencia”, subrayó.

Ya la gente está como desesperada

El psicólogo Daniel Cueto, quien forma parte de la red de asistencia psicológica del Ministerio de Salud Pública, ve que en la sociedad se está dando “un relajamiento” frente a las restricciones impuestas y que antes acataba y, ahora, no las está cumpliendo.

“Hay un aumento de casos, porque más o menos al principio estaba controlado (el toque de queda), estuvo bien, todo el mundo lo asumió, pero creo que ya la gente está como desesperada y la gente sale al supermercado, salen para donde quieran”, sostiene.

El psicólogo señala los peligros que la conducta puede conllevar a la larga. “Esto puede traer una segunda ola o un segundo rebrote del virus y puede traer consecuencias fatales”, acota.

Otro punto que destaca Cueto es la perturbación mental y emocional que está provocando la cuarentena y el COVID-19 en las personas, debido a que es algo que “ha llegado para cambiar la perspectiva, la dinámica familiar y el diario vivir en todos los ámbitos”.