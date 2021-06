$!El PLD exige al Gobierno una postura firme y de defensa en caso del río Masacre

"Si bien es cierto que el canciller de la República, en declaraciones dadas ayer, expresó que el gobierno dominicano no volvería al diálogo sobre este punto en la Comisión Mixta Bilateral hasta tanto no se detenga la construcción del canal de riego, no es menos cierto que las condiciones mínimas que debe exigir un gobierno que respeta la soberanía de su país y que protege sus recursos naturales deben ir más allá, exigiendo estudios medioambientales haitianos confiables que sirvan de base para compararlos con estudios técnicos elaborados por instituciones medioambientales dominicanas, las cuales deberían acompañarse de organizaciones del sector, como una manera de garantizar una opinión objetiva sobre el impacto ambiental que una obra de esta naturaleza genera", indicó Ureña.

"Hoy es el río Masacre, que ya de por sí se ve afectado por la deforestación y la extracción de agregados del acuífero, y ahora, sumarle un canal. Mañana serán los ríos Artibonito, Libón y Pedernales. Demandamos que el gobierno asuma una postura firme y clara que proteja los recursos naturales dominicanos en la zona fronteriza y que defienda la soberanía del país y el interés nacional", fueron las palabras del secretario medioambiental junto a los secretarios de Asuntos Jurídicos del PLD, José Dantés Díaz; de Obras Públicas y de Asuntos Agropecuarios del PLD, Olgo Fernández.