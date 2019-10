$!En Mata Los Indios muchos viven, pero no existen legalmente

Evangelista Núñez Doble o Margarita, nació hace 76 años en la comunidad Mata Los Indios en Villa Mella, Santo Domingo Norte, donde siempre ha vivido, pero legalmente, es invisible, no existe, no tiene derechos porque carece de documentos de identidad, a pesar de que hace más de 10 años inició un proceso para obtenerlos.

Otros muchos casos

Margarita o Evangelista no es la única que tiene ese problema en Mata Los Indios, de acuerdo con Josefina Tavárez, directora del Museo de los Congos y trabajadora cultural de la localidad, en cada familia de esa comarca se repite el problema, en algunos casos de cinco miembros de una familia tres, carecen de documentos.

Una de las razones es que desde la antigüedad los ancianos enseñaron a sus descendientes a no ofrecer a nadie su nombre verdadero para evitar que les hicieran “daño”, es decir brujería, y por esa causa casi todos los residentes tienen dos nombres: uno de pila y otro de apodo.

Otra de la razones que argumentan es el costo y la burocracia en el proceso de trámite de documentos, mucha gente los inicia y como les dan largas, se cansan y no continúan.

Francisca Jiménez es una joven mujer que en el 2012 dio a luz a su hija en la Maternidad La Altagracia y que por razón anterior dio su apodo en vez de su nombre de pila y ahora su hija no puede obtener su cédula de menor.

Admite que fue su error porque cuando fue a parir dio el nombre de Yaniris Martínez y con ese registraron a su hija: “No di el nombre correcto porque no estaba orientada de qué debía decir. Me registraron con el apodo por eso no he podido declarar a mi hija”,

El caso de Pura Sánchez es otra muestra similar, crió la hija de una sobrina desde su primer año, pero nadie la declaró y hoy es una joven de 16 años sin ningún documento.

“Yo tenía miedo de declararla con el esposo mío, al menos que tuviera la autorización del padre real porque que aunque abandonan a los hijos a veces reclaman la paternidad, entonces el papá me dijo que la iba a declarar conmigo, pero no lo hizo”, dijo Pura Sánchez.

La historia se repite en una y otra persona de Mata Los Indios.