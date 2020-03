$!Gobierno interino boliviano denuncia campaña en su contra en foros internacionales

'Desde el primer día el asedio del MAS al nivel internacional no ha parado', afirmó la canciller interina de Bolivia, Karen Longaric.

El Gobierno interino de Bolivia aseguró este jueves que el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales desarrolla desde el exterior una campaña para desacreditarlo, a través de organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales.

La canciller denuncia una campaña en contra

Longaric agregó que Morales cuenta con aliados, sin especificar quiénes, que 'saben moverse perfectamente en las arenas internacionales', en particular organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, de las que no dio detalles.

El Ejecutivo transitorio de Jeanine Áñez solicitó a través de organismos como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) que se visite el país antes de pronunciarse desde el exterior sobre una 'supuesta violación' de derechos humanos en Bolivia, indicó, porque 'en Bolivia hay un estado de Derecho pleno'.