$!Hermana del presunto asesino de Yaneisy denuncia amenazas de familiares de la menor

La hermana de Franklin Hernández, presunto homicida de Yaneisy Rodríguez, dijo que tras la muerte de la menor ha recibido amenazas de los familiares, quienes presuntamente buscan quemar su vivienda.

July Fernández acudió a la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional a solicitar protección para ella y sus familiares, alegando que el padre y un tío de la menor presuntamente asesinada por su hermano buscan quemarle su residencia.

Fernández expresó: “Quiero que me dejen vivir tranquila y salir a la calle, también tengo una hija y no me gustaría que le pase eso”.

Asimismo, dijo que su hermano ya está preso y deberá responder por sus actos.