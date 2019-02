Inteligencia artificial: Una mirada al futuro de América Latina a través de Microsoft

Microsoft vive una nueva época dorada en la que la filosofía y cultura de la empresa ha cambiado bajo el mando de Satya Nadella; el enfoque de la empresa está centrado en la implementación de Inteligencia Artificial como principal componente en la llamada “cuarta revolución industrial”.

Bill Gates fundó Microsoft bajo la filosofía de “un computador en cada escritorio”, lo cual tenía sentido en la época de mediados de los 70’s. Pero en pleno 2019, un período de auge tecnológico, de interactividad y de búsqueda de soluciones inteligentes a los problemas, el gigante de la computación, bajo el mando del nuevo CEO, Satya Nadella, reenfocó su visión a la de “empoderar a cada persona y organización en el planeta a lograr más”.

Este cambio llevó a Microsoft a enfocarse en el desarrollo de inteligencia artificial (IA), el cual es posible gracias a tres factores: primero, la recolección y almacenamiento de “big data”; segundo, computación en la nube; y tercero, los avances en los algoritmos y aprendizaje automático.

La empresa creadora del sistema operativo Windows encargó al Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) la creación de una simulación de escenarios alternativos en la adopción e impacto de IA en la economía y sectores de la región en los próximos 10 años.

Datos ofrecidos por Microsoft en el Caribe a Diario Libre, muestran los resultados a tres posibles escenarios:

El primer escenario es el negativo, en el que la no adopción de Inteligencia Artificial, representaría una tasa de crecimiento económico anual de 2.1%, lo cual se encuentra por debajo del 3.3% promedio al año.

En el segundo escenario, en el que se automatiza e innova con el historial del pasado, Latino América crece casi al mismo ritmo con un promedio de un 3.2%.

El tercer escenario, es en el que la región implementa IA en los procesos de producción, el crecimiento económico aumenta hasta llegar al promedio anual de 4.3%.

El impacto positivo de la aplicación de IA se refleja en los sectores del comercio, manufactura, servicios financieros, salud y gobierno.

Según datos del CIPPEC “en el escenario actual de América Latina, sólo 10 por ciento del total de los trabajadores requiere un alto esfuerzo en su readaptación. Si se logra la adopción de la IA ampliamente, se estima que 45 por ciento de la población tendrá que readaptarse.” El estudio concluye con la realidad de que para que la implementación de la IA en países de la región debe de existir una colaboración continua entre los gobiernos, sociedad civil e investigadores académicos.

La realidad de República Dominicana

A pesar de los esfuerzos e inversión de Microsoft para promover programas que lleven a la creación de nuevas ideas para solucionar problemas en distintas áreas como la educación, planeta, salud, entre otros, con los proyectos AI for Good, AI for Earth, AI for accessibility y AI for disaster recovery. El proyecto para la ayuda al planeta a través de AI ha recibido y aprobado más de 130 ideas, de las cuales ninguna proviene de República Dominicana. Pero este es un tema para otro Martes de Tecnología.

Microsoft en República Dominicana

Microsoft a través de su compromiso corporativo y en sus más de 20 años en el país, ha realizado inversiones superiores a los 10 millones de dólares en efectivo y software a ONG’s.

También ha donado más de 600 mil usuarios gratuitos de Office365 a instituciones educativas.

Más de 100 emprendedores reciben soporte por el BizBank; seis mil pequeñas y medianas empresas son habilitadas por tecnología de Microsoft y más de 40 mil empleos están relacionados al ecosistema de Microsoft. A todo esto se le suma el primer centro de innovación en el país situado en el Parque Cibernético.