Aguirre: 'Es un paso atrás en toda regla'

Madrid, 13 jun (EFE).- Javier Aguirre, entrenador mexicano del Leganés, consideró 'un paso atrás en toda regla' la derrota sufrida en casa por 1-2 contra el Valladolid aunque cree que todavía tienen tiempo de revertir su situación y lograr la permanencia.

'Me voy contento con el rendimiento de los jugadores. No con la derrota, es un paso atrás en toda regla y estamos muy lastimados y muy dolidos. Pero ni con mucho estamos muertos. Esto nos tiene que reforzar, abrir los ojos, saber que a estas alturas tenemos que jugar desde el minuto uno con los cinco sentidos, con máxima concentración. No podemos regalar nada, no nos sobra nada', dijo.

'El Valladolid no iba a poner las cosas fáciles, ni mucho menos. Pero teníamos mucha esperanza de involucrarle en el tema del descenso. Es uno de esos partidos denominados de seis puntos y desafortunadamente dejamos ir una oportunidad de oro', declaró.

En el devenir del choque tuvieron mucho que ver dos errores defensivos que desencadenaron los goles del contrario: 'El mazazo del primer gol tan pronto nos golpeó el ánimo, nos hizo perder un poco la calma y la toma de decisiones. Es una derrota tremendamente dolorosa pero si ves el partido, lo que hace el equipo, el riesgo que corre, podemos estar contentos con el rendimiento'.

'Esto nos invita a pensar que el equipo va a dar la cara en todos los partidos. Corrimos como el que más y regalamos dos acciones puntuales. El fútbol es así, cuando el cuerpo técnico y yo aceptamos el reto sabíamos que era muy complicado. Tenemos los números que tenemos y seguimos en la pelea. Faltan diez fechas e invito a mis jugadores a no bajar la guardia. Mientras haya probabilidades matemáticas, pelearemos', agregó.

Sobre el primer tanto rival, que nació en una falta de entendimiento entre Cuéllar y Awaziem, manifestó: 'Les pedí que levantaran la cabeza, puedes cometer un error pero no dos. A partir de ahí sé tu mismo, equivócate, no dudes, no bajes la cabeza, no te salgas del partido'.

'No quiero ni averiguar hoy que pasó. Mañana preguntaré cuál es el punto de vista y que no se vuelva a repetir. El error es inherente al juego y la pena fue que se lo regalamos a un rival directo. No podemos lamentarnos, tenemos que mirar hacia adelante, ir a Barcelona con espíritu renovado y tratar de hacer un partido mejor que este', opinó.

'Dimos un paso atrás, eso sí son números puros y duros. Confío plenamente en mi equipo. Tenemos nuestro estilo, nuestra forma, nuestro espíritu intacto. Toca rebobinar, mirar par adelante y saber que tenemos una salida complicadísima. Mal hace el que nos da por muertos en el Camp Nou. Vamos a jugar once contra once, que ruede el balón', finalizó. EFE

