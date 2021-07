Arath de la Torre: Dr. Cándido Pérez es un regalo de Jorge Ortiz de Pinedo

Ciudad de México, 20 jul (EFE).- El entrañable personaje mexicano Dr. Cándido Pérez, que protagonizó el programa con su mismo nombre en la década de 1980, regresó a la pantalla interpretado ahora por Arath de la Torre, quien consideró esta vuelta como 'generosidad' del actor y productor de Televisa, Jorge Ortiz de Pinedo.

'Esto más que un regreso es un acto de generosidad de don Jorge de pasarle la estafeta de un personaje a un actor en vida. Hay mucha emotividad por todos lados', dijo a Efe De la Torre, quien tomó el personaje de Ortiz de Pinedo, que dirige la nueva serie cuya versión original se emitió entre 1987 y 1993.

Con opiniones encontradas tras el estreno el pasado domingo, el regreso del doctor estuvo bajo la lupa, ya que en su versión original el humor no estaba escrutado como lo está ahora y temas como el machismo o el racismo estaban normalizados.

Aunque en redes sociales algunos coinciden en que cayó en ciertos clichés o en excesiva corrección, De la Torre aseguró a Efe que todos los implicados fueron 'muy cuidadosos' y conscientes de que en la época actual -una 'mucho más sensible'- se puede 'caer en la ridiculización'.

'Hemos sido muy cuidadosos en ese tema para no ofender a nadie, no poner en ningún papel a nadie, ya no solo en lo sexual, manejar la sensualidad innata y hermosa de la mujer más que la sexualidad', indicó.

Por ejemplo, dijo, Silvina, esposa de Cándido -interpretada por Irán Castillo-, se muestra ahora 'más empoderada, trabajando, teniendo planes, siendo una mujer independiente y contemporánea'.

En este sentido, salió en defensa del personaje protagonista sobre quien, dijo, se ha tenido la idea de que es un infiel mujeriego.

Para De la Torre, Cándido es una persona cuyo lema es 'me tropiezo pero no caigo, por eso resbala en las escaleras cuando baja'.

Todos estos cambios, relató, coinciden con la perspectiva de Pedro Ortiz de Pinedo (productor estrella de Televisa e hijo de Jorge Ortiz de Pinedo) y la empresa televisiva para la que trabaja, además de que todos los implicados en el proyecto caminaron en la misma dirección 'para no caer'.

'Es un programa que puede ver toda la familia, no le van a dar un codazo al muchacho para que se tape los ojos, porque no vamos hacia ahí, vamos hacia la familia. Es un horario mucha responsabilidad social -las 22.30 horas (3.30 GMT del lunes)- y muy importante para la empresa', consideró.

Por último, el actor, con 30 años de recorrido principalmente en la comedia, reconoció lo emocionante del proyecto, que llegó a sus manos por sorpresa sin haber hecho casting.

'No tienes una idea de cómo gocé de hacer el personaje. Yo, como muchos, soy fan de Cándido Pérez. Fui de público - al programa que se grababa con auditorio- cuando tenía como 15 años y verme haciendo el personaje 30 años después es algo que no te puedo describir', terminó. EFE

