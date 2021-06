Badosa: 'Es la derrota que más me duele'

París, 8 jun (EFE).- El sabor amargo de la eliminación en cuartos de final de Roland Garros superaba al dulce de haber completado el mejor torneo de su carrera en la boca de Paula Badosa, que no dudó en calificar como 'la derrota que más duele' la que sufrió contra la eslovena Tamara Zidansek.

'No estoy enfadada, estoy trieste, siempre he soñado estar en las rondas finales de un Grand Slam y que se escape por tan poco y no haber encontrado mis sensaciones en el partido me pone triste', indicó la española tras caer por 7-5 y 4-6 y 8-6.

Badosa, de 32 años, jugó unos cuartos de final de un Grand Slam por vez primera en su carrera, pero pese a ello señaló que el resultado no colmó sus ambiciones.

'Es el mejor resultado de mi carrera, pero es el día que más me duele una derrota. He soñado siempre con estar en los Grand Slam y lo he tenido cerca. Cambia mucho estar en semifinales que en cuartos. Sigue siendo un gran torneo pero esta derrota cambia y mucho', afirmó.

La española reconoció que no supo gestionar toda la presión del duelo, el primero que disputaba en la pista central de París.

'Se me ha hecho un poco grande. Ella ha jugado bien en los momentos importantes. Se me ha escapado una oportunidad, quiero pensar que no es la última y que me quedan muchas más', dijo.

Badosa aseguró que no pudo disfrutar de lo que ha hecho en el torneo por la tensión, por lo que espera poder asimilarlo en los próximos días.

'Estoy cansada, he jugado muchos partidos, muchas emociones, empezando desde Madrid, luego mi primer título, mis primeros cuartos, primer partido en la central. Son muchas primeras cosas. Mi cabeza necesita descansar un poco para asimilar todo esto, recargar pilas. Todo esto debe ayudarme a tener confianza', destacó.

Badosa señaló que en un Grand Slam 'es difícil disfrutar' y más en su caso, porque 'venía con expectativas grandes'. EFE