Billie Eilish arrasa en los Grammy y gana en las cuatro categoría principales

Los Ángeles (EE.UU.), 26 ene. (EFE).- A sus 18 años recién cumplidos Billie EIlish arrasó esta noche en los Grammy al ganar en las cuatro categorías principales que la premiaron como mejor nuevo artista, y como autora de la canción, la grabación del año y el álbum del año.

La cantante, que subió cuatro veces seguidas al escenario, se quedó sin palabras al final de la gala, por lo que decidió recoger el premio a la grabación del año por 'bad guy' junto a su hermano y productor Finneas y después marcharse incrédula y con rostro de sorpresa, tras batir el récord como la premiada más joven de la historia en las cuatro categorías.

Antes, cuando se había coronado como mejor nueva artista tras ganar también canción del año por 'bad guy', Eilish quiso dedicar el premio a sus seguidores, al decir:son 'la única razón por la que estamos aquí, pero pocos han hablado de ello'.

'¡Son dos! Esto es una locura', exclamó con sorpresa la cantante, pero segundos después ganó otros dos, uno de ellos al álbum del año por 'When We Fall Asleep, Where Do We Go?'.

Al ganar el gramófono al álbum del año, su hermano Finneas recordó que ese aclamado trabajo, su debut discográfico, fue concebido en un cuarto de su vivienda familiar.

Además de esos cuatro premios, el disco otorgó a Finneas el premio al productor del año y al álbum con mejor ingeniería.

La pareja de hermanos recibió en total en siete categorías, pues 'When We Fall Asleep, Where Do We Go?' también venció como mejor álbum de pop vocal. EFE

