Los Ángeles (EE.UU.), 27 ene (EFE).- Billie Eilish, que ya había ganado hoy dos distinciones, se llevó también el premio al álbum del año por 'When We Fall Asleep, Where Do We Go?' en la 62 edición de los Grammy, que se está celebrando hoy en el Staples Center de Los Ángeles (EE.UU.). EFE