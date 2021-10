Borrell apoya reunión sobre pacto nuclear iraní en Bruselas aún por concretar

Luxemburgo, 18 oct (EFE).- El alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, respaldó hoy celebrar una reunión preparatoria con Irán en Bruselas con vistas a reanudar el acuerdo sobre su programa nuclear, pero no precisó una fecha, y mantuvo que las negociaciones seguirán en Viena por el momento.

“Las conversaciones están previstas en Viena y tendrán lugar en Viena en una fecha aún no fijada”, dejó claro Borrell en una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros de Exteriores de la UE.

Tras la visita a Teherán la semana pasada del vicesecretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior, Enrique Mora, coordinador del acuerdo nuclear, se abrió la posibilidad de que el equipo negociador iraní visitara Bruselas para seguir evaluando la vuelta a la mesa de negociación, que oficialmente se sitúa en Viena.

“Mi director político me informó de que a los iraníes les gustaría tener unas conversaciones previas conmigo y otros miembros del acuerdo nuclear antes de sentarse todos juntos. Pero esto es un deseo que no ha sido precisado y no hay nada concreto sobre ello”, precisó Borrell.

El político español declaró que no está “en contra” de tal posibilidad y aseguró que lo hará porque su 'deber' y su 'voluntad es hacer lo que pueda para reanudar las negociaciones lo antes posible”, aunque recalcó que “no hay nada concreto sobre ello”.

Firmado en 2015 entre Irán y seis grandes potencias (EE.UU., Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania) fue abandonado en 2018 unilateralmente por Washington, que volvió a imponer sanciones contra Teherán.

Borrell señaló que durante el Consejo de hoy hablaron de que “estamos en un momento crítico para el pacto nuclear iraní”.

“Dejamos claro a Irán que el tiempo no está de su lado y es mejor volver rápidamente a la mesa de negociación”, recalcó, en consonancia con el mensaje lanzado la semana pasada por el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, quien avisó de que “el tiempo se está agotando”.

En el contexto regional, Borrell también indicó que, durante su reciente visita a los países del golfo Pérsico, percibió el sentimiento de que “la UE está bastante ausente” de esa zona.

Dijo que, para reforzar sus relaciones, la UE celebrará un Consejo de Cooperación del Golfo a principios del año que viene y abrirá también en 2022 una delegación en Catar.

Igualmente, señaló que la UE trabaja en una comunicación sobre los países del Golfo que esperan presentar la próxima primavera.

Por último, Borrell dijo que la UE va a esperar al informe de derechos humanos de la ONU el próximo 1 de noviembre sobre la situación en la región de Tigray, al norte de Etiopía, contra la que el Gobierno de ese país mantiene una ofensiva armada desde hace once meses, para dar “una respuesta adecuada” y empezar a preparar sanciones. EFE

rja/cat/fpa

(Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)