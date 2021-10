Camacho: 'No veo un Mundial cada dos años, sería bastante difícil'

Madrid, 18 oct (EFE).- Un Mundial de fútbol cada dos años, como ha propuesto la FIFA, sería 'bastante difícil' en opinión del exseleccionador español José Antonio Camacho, ya que habría que conjugar esos campeonatos con los torneos continentales, por lo que el técnico reclamó 'un acuerdo' entre federaciones.

'No lo veo, me parece bastante difícil, porque hay campeonatos de Europa, tendrían que llegar a un acuerdo FIFA y UEFA, o los campeonatos de África y América... Antes de que esto salga deberían discutir entre las federaciones pertinentes para que no haya este tipo de diferencias', opinó Camacho.

El que fue seleccionador español entre 1998 y 2002 participó en la presentación de la nueva imagen corporativa del sindicato AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), en cuya junta directiva participa como vocal.

'Yo creo que quienes están a cargo de las federaciones son los que tienen que llegar a un entendimiento que sea lógico para todo el mundo', insistió Camacho.

Como jugador durante dieciséis temporadas del Real Madrid (1972-1989) y técnico del equipo blanco en dos breves etapas (al inicio de las campañas 1998-99 y 2004-05), Camacho ve al madridista 'indeciso como otros grandes clubes' por las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus.

'El Real Madrid ha hecho un campo nuevo, lo está haciendo, tiene que cambiar la plantilla, pero va a estar ahí en todos los momentos e independientemente del equipo que tenga luchará por todo', manifestó.

Tras la derrota ante el Sheriff de Tiraspol moldavo (1-2), el conjunto blanco se enfrentará este martes al Shaktar Donetsk ucraniano, que está a solo dos puntos de los madridistas y para el extécnico tiene mucho más potencial del que parece.

'Son equipos que tiene muy buenos jugadores, vienen de menos a más, y van saliendo cada año. Un Inter o un Milán tienen más nombre pero a lo mejor peor equipo que el Shaktar. Lo que hace falta es que se clasifiquen y luego veremos qué ocurre con los cruces, que los sorteos son importantes', analizó Camacho. EFE

