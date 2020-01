Courtois: 'He sido fuerte mentalmente ante las críticas'

Madrid, 27 ene (EFE).- El belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, es la cabeza visible de la solidez del conjunto de Zinedine Zidane, el menos goleado de le las cinco grandes ligas, y asentado ahora en la titularidad después de haber superado los malos momentos de inicio de curso y las críticas.

'Siempre he sido fuerte mentalmente. Si no, no se puede aguantar la presión. Sabes donde estás y aquí cada partido es importante. Las críticas hay que saber manejarlas, de donde vienen', señaló el portero belga en una entrevista concedida a Real Madrir Televisión.

'Importa lo que dice el entrenador, Roberto (Vázquez, entrenador de porteros) o los compañeros pero no trabajo distinto a hace cinco meses. La clave es no perder la confianza. Si no, olvídate', añadió el meta del conjunto blanco.

El portero belga valora el hecho de ser el menos goleado de las principales competiciones del Viejo Continente. 'No solo el portero cuenta en eso. somos once y si defendemos bien vamos a encajar pocos goles. Es importante mantener la portería a cero es importante para ganar'.

El Real Madrid lleva diecinueve encuentros sin perder. 'Habrá once o doce con la portería a cero. Hubo partidos que pudimos haber ganado. Si mantienes la concentración atrás es difícil que nos marquen goles. Lo que estamos demostrando es concentración e intensidad', añadió.

Thibaut Courtois ensalza la mentalidad en el jugador, especialmente en el portero. 'Si hay un error lo importante es no quedarte ahí y pensar que en al día siguiente será otro día y que siempre va a acabar bien. si haces las cosas bien los resultados van a llegar. La mente positiva siempre traerá cosas buenas. La negativa nada bueno'.

El meta belga no olvida las dificultades del curso anterior. 'No fue fácil pero si no puedes con la presión no podría estar ahora a este nivel en esta temporada. Estoy orgulloso. He sido fuerte mentalmente y sigo creciendo'.

'En este 2020 me siento muy bien. Llevamos muchas victorias y porterías a cero. Como el de Getafe que fue muy bueno con varias paradas en la primera parte y ganamos 0-3. Después ganamos la Supercopa y seguimos bien', explicó Courtois, que fue decisivo en la tanda de penaltis del trofeo disputado en Arabia Saudí.

'En la tanda no pensé en el héroe per me sentí muy bien tras el partido. Fui con confianza intenté hacerme grande y dar miedo al rival. Pero también fue importante que no fallamos nosotros en los penaltis', reconoció. 'El Madrid siempre está enfocado en ganar el partido, en saber lo que estamos haciendo y eso es lo que hicimos. Estamos preparados para ganar'.

Courtois deja de lado la consideración del mejor del mundo. 'No es fácil decir que soy el mejor porque hay muy buenos porteros. Yo intento ayudar al equipo a ganar. Tengo que trabajar cada día porque puedo mejorar. Lo importante es ayudar al equipo'.

Con la camiseta del Real Madrid 'nunca se puede aflojar. Cuando te pones esta camiseta sabes la presión que hay. Por eso los jugadores que están aquí saben llevarla perfectamente. Y por eso se ha ganado tantos títulos', expresó Courtois, que tiene la Liga de Campeones como uno de sus grandes objetivos. 'La Champions es un gran sueño a nivel de clubes. Con la selección estuvimos cerca del Mundial, ahora viene la Eurocopa ojalá podamos ganarla'.

'Quiero ganar todo y eso intentamos hacer. Al final el año pasado no fue el mejor y por eso este año luchamos para ganar todos los trofeos posibles. Ya hemos ganado el primero con la Supercopa y en Copa queremos avanzar. En febrero llega la Liga de Campeones y la esperamos con mucha ilusión', dijo Courtois, que elogió a Zinedine Zidane.

'Es algo especial. Como niño le he visto jugar y para muchos jugadores es un referente. Tenerlo como entrenador es algo bonito', apuntó de su técnico el meta belga, que reconoció la influencia de Iker Casillas para ansiar un futuro en el conjunto madridista.

'Era un ejemplo al que veía de niño y como lo hacía de bien en el Real Madrid. Luego me fijaba también en Van de Sar. Pero cuando en el 2011 me enfrenté a Iker fue increíble', dijo Courtois. EFE.