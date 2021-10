De Zerbi: 'Ancelotti es una referencia'

Moscú, 18 oct (EFE).- El italiano Roberto De Zerbi, técnico del Shakhtar Donetsk, aseguró hoy que su compatriota Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, es una 'referencia'.

'Ancelotti es una referencia. Ha hecho historia en el fútbol italiano como jugador y también como entrenador', dijo De Zerbi en rueda de prensa.

El técnico de los 'mineros' subrayó que Ancelotti lleva 'muchos años' dirigiendo a grandes equipos, jugando bien y logrando títulos.

'El partido no es un duelo entre De Zerbi y Ancelotti, aunque ambos seamos técnicos italianos. El Real Madrid es un gran equipo. Tiene grandes jugadores. Vendrá a ganar. No creo que renuncien al balón. Saldrán a jugar como saben y a atacar', dijo.

Reconoció que del equipo blanco le preocupa 'todo', aunque confía en que su equipo juegue mañana en el estadio olímpico de Kiev con valentía, carácter y personalidad.

'Sólo una persona poco inteligente e inconsciente no se preocuparía. Y quiero pensar que yo soy inteligente y no inconsciente', señaló.

De Zerby aseguró que las victorias logradas la pasada temporada por el Shakhtar ante el Real Madrid son cosa del pasado y que ambos equipos han cambiado 'mucho' desde entonces.

'No he analizado cómo jugó el Shakhtar la pasada temporada. Tampoco he hablado con el (antiguo técnico del Shakhtar) Luis Castro. No es justo hacer comparaciones', apuntó.

Aunque reconoció que el club ucraniano tuvo una gran actuación en la primera fase de la 'Champions' en 2020, ya que también arrancó dos valiosos empates ante el Inter de Milán.

Tampoco aceptó las comparaciones con Pep Guardiola. Respondió que no copia a nadie, sino que 'propone el fútbol en el que cree' y que su filosofía se adapta a sus jugadores, especialmente los brasileños, a los que les gusta 'combinar y atacar'.

A su vez, adelantó que el central Mykola Matviyenko no será de la partida mañana debido a una lesión, mientras que el delantero Dentinho arrancará desde en banquillo después de varias semanas en el dique seco.EFE

