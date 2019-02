Demandar a sus padres por haber nacido, el germen del antinatalismo en India

Raphael Samuel nació hace 27 años en Bombay, la capital financiera india, en el seno de una familia “cariñosa” de clase media, pero él preferiría no haber nacido nunca, y su impulso por demandar a sus padres por haberlo traído al mundo le ha convertido en el germen del movimiento antinatalista en la India.

“Hablé con mis padres, les dije que haberme tenido fue un error que nunca debieron haber cometido”, dijo a Efe Raphael, un intrigante personaje que cubre su rostro con una barba postiza y gafas de sol y cuyas ideas despertaron el debate en las redes sociales por el “permiso a nacer”.

El antinatalismo es un sistema de pensamientos filosóficos que defienden el control de la natalidad hasta el punto de que pueden considerar incorrecta la reproducción, por lo que sostienen que al no nacer se evita un gran sufrimiento al mundo y al no nacido.

“Comencé a darme cuenta cuando tenía unos cinco años, pero me convertí en un antinatalista firme a los 20. Me he dado cuenta de que el planeta se está destruyendo. En general, vivo feliz, pero la vida me parece inútil”, explicó.