Dovizioso afirma que 'el tercer puesto es como una victoria'

Madrid, 19 jul (EFE).- El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20) señaló tras la tercera posición conseguida en el Gran Premio de España que 'este tercer puesto es como una victoria por diversas razones, también porque no tenía la velocidad, no era capaz de luchar con ellos, era más lento'.

'No he tirado la toalla en un momento difícil de crisis porque no era capaz de mantener esa velocidad, pero no he cometido errores y me he mantenido ahí para adelantar a Jack a dos vueltas para del final, eso es lo que tenemos que mejorar, la velocidad, porque Marc ha ido más rápido que todos y Fabio y Maverick eran también más rápidos que nosotros', destacó Dovizioso.

'Me interesa ver cómo funcionará en otros circuitos, porque en Malasia y en Catar teníamos dificultades, no tantas en Catar, así que veremos si Brno o Austria serán similares al año pasado o si tendremos estas mismas dificultades y diferencias que en estos circuitos', explica el piloto italiano quien destaca que 'nunca había hecho un podio en este circuito, así que creo que es un buen resultado tanto'.

En cuanto a la caída y lesión de Márquez en su ambiciosa remontada, Andrea Dovizioso dijo que 'no es tanto una cuestión de mentalidad como de velocidad pues Marc ha cometido un error cuando ya estaba en el podio, pero cuando eres tan rápido como él pruebas, y es lo que ha hecho'.

'Seguramente el campeonato ahora podría cambiar, no tanto porque haya perdido puntos hoy, sino porque se ha hecho daño y podría perderse la próxima carrera. Los infortunios son la parte desagradable de nuestro deporte, ninguno querría que eso pasase, pero Marc es fuerte, estoy seguro que volverá pronto', afirma sin dudar Dovizioso. EFE