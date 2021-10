El acusado por el tiroteo del periodista neerlandés De Vries guarda silencio

La Haya, 18 oct (EFE).- El principal acusado por la muerte del periodista neerlandés Peter de Vries, que fue asesinado de un disparo en la cabeza el pasado julio en Ámsterdam, se acogió este lunes a su derecho a no declarar en el primer día del juicio.

“No tengo nada que decir”, dijo Delano G., de 22 años, acusado de ser el autor material de los disparos contra el reportero cuando salía de un estudio de televisión el 6 de julio pasado.

Entre las evidencias de la Fiscalía contra Delano G. y un segundo sospechoso, Kamil E., se encuentran los testimonios de testigos presenciales, imágenes de las cámaras de seguridad que grabaron el momento del asesinato y las huellas del arma utilizada, hallada en el vehículo en el que ambos huyeron.

Los dos acusados fueron detenidos en una autopista el mismo 6 de julio, poco después del tiroteo contra De Vries, periodista especializado en investigar el crimen organizado que murió en el hospital nueve días después.

Kamil E., el segundo sospechoso, está acusado de conducir el vehículo en el que ambos se dieron a la fuga y de haber participado en la preparación del asesinato.

A diferencia de Delano G., Kamil E. sí declaró ante los jueces y dijo que no sabía nada sobre el asesinato, sino que aceptó el encargo de llevar y traer a una persona desde Róterdam hasta Amsterdam.

“El día anterior recogí el coche y me dijeron a dónde ir y que debía llevar a alguien. Pregunté si se trataba de algo ilegal, pero me dijeron que no me preocupara”, indicó Kamil E., que aseguró que no conocía al sospechoso de asesinar a De Vries.

“No maté a nadie, no tenía armas. El día anterior me dieron información sobre dónde ir”, añadió.

No obstante, la Fiscalía mantuvo que el conductor del vehículo tuvo un papel más activo en el crimen y aseguró que estuvo en el lugar de los hechos una semana antes para un “reconocimiento preliminar”. Al final de la sesión de hoy, el tribunal le denegó a Kamil E. su solicitud de libertad condicional.

La defensa de Delano G. por su parte no llegó a pedir la libertad condicional para su cliente y se quejó de que una buena parte de los informes policiales se basan en testimonios 'anonimizados', una medida tomada para proteger a los testigos.

La Fiscalía aseguró que el asesinato de De Vries “está relacionado” con su trabajo. Medios locales han publicado que el periodista era un confidente del testigo principal del juicio a la red criminal del narcotraficante Ridouan Taghi, el hombre más buscado en Países Bajos hasta que fue detenido en diciembre de 2019 en Dubái.

Según el periódico De Telegraaf, el sospechoso de ser autor de los disparos es el primo de una persona de contacto de Taghi, aunque la relación entre ambos aún no se ha discutido en el proceso legal.

Familiares y allegados del periodista asesinado estuvieron presentes en la sesión de hoy. El presidente del tribunal les dijo que quería llevarla “lo más dignamente posible” y que la audiencia sería “difícil y tensa” para ellos. El juicio sobre el fondo del asunto está previsto para mayo o junio de 2022.

De Vries era un conocido reportero especializado en investigar el mundo del crimen organizado e intervenía con frecuencia en el programa de televisión “RTL Boulevard”. Su asesinato conmocionó a Países Bajos y miles de personas asistieron a su velatorio en Amsterdam, el pasado 21 de julio. EFE

